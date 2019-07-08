تعتبر اللحمة بالبصل من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، فهى من الأطعمة التي يحبها مختلف الفئات، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل اللحمة بالبصل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على قناة "CBC سفرة". المقادير لحمة. بصل. سمن. فلفل رومى. Advertisements فلفل حار. ملح. فلفل أسود. ماء . طريقة التحضير تقلب اللحمة مع البصل فى السمن على النار ويضاف الفلفل الرومى والحار . يضاف القليل من الماء على مراحل مع التقليب ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ثم تقدم اللحمة. ​

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