الفنانة اللبنانية ديانا حداد تتألق بفستان أحمر

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة جديدة لها على صفحتها عبر موقع الصور والفيديوهات «انسغرام».

وظهرت"ديانا" بفستان أحمر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها، وتفاعلوا معها بالتعليقات.

يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد أغنية أحبك وكذا»، نصف مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، في أقل من 24 ساعة، حيث تم طرحها أمس الأربعاء عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على يوتيوب.

أغنية "أحبك وكذا" كلمات فراس الحبيب، وألحان على صابر، وتوزيع ومكس محب الراوي.

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يذكر أن اخر اعمال ديانا حداد أغنية "عشيري" وهي باللهجة الخليجية من كلمات وألحان سعيد الدوبى.

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