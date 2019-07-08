بطرق بسيطة.. تخلص من الإجهاد الذي يحدث بين الحين والآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -
نشعر بالإجهاد بين الحين والأخر لأسباب مختلفة، قد تتعلق بعدد ساعات النوم، أو الضغط النفسي والعصبي، الأمر الذي يؤثر على الأداء بصورة عامة.
هناك بعض الحيل التي تساهم في التخلص والقضاء على الشعور بالاجهاد الذي يترك آثاراً سلبية علينا، بحسب ما نقل موقع "العربية" عن موقع " Webmed ".
هل تعلم أن هناك بعض التمارين التي تساهم في شعورك بالطاقة الإيجابية وتخلصك من الشعور بالإجهاد؟ فممارسة تمارين التنفس كالشهيق والزفير تقضي على الإجهاد وتمدك بالسعادة، نتيجة لاستنشاق الهواء النظيف وإدخال الأكسجين مباشرة إلى الجسم.
كما أن التحدث عن الأشياء السلبية التي تشعر بها وإخراجها تُعد من الأمور الجيدة التي تساهم بشكل كبير في والتخلص من الشعور بالإجهاد، ولذا ينصح الأطباء وخبراء التنمية البشرية بأن يحاول الشخص إخراج طاقته السلبية عن طريق التحدث مع شخص قريب له عن كل ما يضايقه.
تنشيط خلايا الجسم والحد من الإصابة بالتوتر والإجهاد. ولذا حاول أن تتخلص من الشعور بالإجهاد عن طريق ممارسة بعض التمارين، وفي حالة عدم قدرتك على الذهاب للصالات الرياضية يمكنك المشي يومياً فله مفعول السحر في التخلص والقضاء على جميع طاقاتك السلبية.
وأخيراً، هل تعلم أن نوعية الطعام الذي تتناوله قد يكون السبب في تخليصك من الشعور بالإجهاد؟ فالطعام يلعب دوراً كبيراً في القضاء على الإجهاد، ولذا عليك اتباع نظام غذائي صحي متوازن السعرات الحرارية، ويحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.، لكي تحافظ على شعور دائم بالنشاط.
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