تعتبر الفاصولياء البيضاء من الوجبات الرئيسيّة لكلّ منزل، والتي يفضلها الكثير سواء الأطفال أو الكبار، وتمتاز البقوليات بالكثير من الفوائد الصحية، وذلك نظرًا لقيمتها الغذائية، فهي تحتوي على البروتين، والكربوهيدرات، والألياف، والعديد من العناصر الأخرى.

ويقدم "هُن" طريقة عمل الفاصوليا البيضاء

المكونات

كوب من الفاصولياء البيضاء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

بصلتان متوسّطتان ومفرومتان.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكّلة.

أربع أكواب من الماء

مكعّبان من مرق الدجاج.

ثلاث حبات متوسّطة من الطماطم، ومقطّعة لقطع صغيرة مربعة.

ثلاثة فصوص من الثوم مهروس.

Advertisements

نصف كوب من الكزبرة المفرومة.

طريقة التحضير

- ننقع الفاصولياء لمدّة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة أي قبل يوم من الطبخ، ثمّ نصفيها ونضعها على جهة.

- نضع الزيت النباتي في قدر الطبخ، ونسخنه، ونضع معه كل من اللحم والبصل ونحرك الخليط، ثم نضيف له البهارات، ونقلب الخليط لمدّة خمس دقائق.

- نضيف للخليط السابق كمية الماء مع مرقة ماجي، ونضيف لها الطماطم والفاصوليا، ونتركه ليغلي على نار هادئة، ولمدّة لا تقلّ عن ساعة، أو لحين النضوج.

- نضيف كل من الكزبرة والثوم على الفاصولياء، ونتركها لمدّة خمس دقائق أخرى، ثمّ نغلق النار عنها.

​