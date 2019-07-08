أعراض الاستجماتزم للأطفال

تكون عين الشخص حال الإصابة بالاستجماتيزم مثل كرة القدم، أو ظهر معلقة الطعام، ولذلك عندما يدخل النور العين فإنه ينعكس أكثر في اتجاه واحد، متيحًا لجزء معين من الشيء المراد إبصاره أن يظهر بوضوح على حساب الجزء الآخر.

ولا يوجد سبب رئيسي للاصابة بالاستجماتيزم، ولكن تلعب الجينات دورًا كبيرا في ظهوره، وعادة ما يحدث نتيجة الإصابة بقصر أو طول النظر، ومن اعراض الاستجماتيزم كما ذكرها موقع "Daily Medical".

اعراض الاستجماتيزم

رؤية ضبابية أو مشوهة في جميع الاتجاهات عن قرب أو بعد.

صعوبة في الرؤية أثناء الليل.

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إجهاد العين.

الضغط على العين بشدة للتمكن من الرؤية.

تهيج العين.

الشعور بالصداع.

علاج الاستجماتيزم عند الأطفال

ارتداء نظارات النظر للأطفال يساعد على تصحيح النظر، ولا يمكن علاج الاستجماتيزم عند الأطفال بالليزر، وذلك حتى عمر 18 عامًا.

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