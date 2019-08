الامارات | «هاوس أوف وات إيفر» يطلق ثاني حفلاته الموسيقية في براستي

شكرا لقرائتكم خبر عن «هاوس أوف وات إيفر» يطلق ثاني حفلاته الموسيقية في براستي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل «براستي»، في دبي، مفاجأة الجماهير في كل عطلة أسبوع بمفهوم احتفالات «هاوس أوف وات إيفر»، الذي يقوم على مشاركة نجوم عالميين وحضورهم بشكل مفاجئ من دون إعلان مسبق، لتقديم أروع العروض الموسيقية.

ولم يكن معلوماً الأخبار، حتى صباح يوم الخميس الماضي، من هي الفرقة المشاركة، حتى وصلت فرقة «الهيب هوب» الأميركية «ديل لا سول» إلى براستي، لتغني على خشبة مسرحه لمدة ساعة متواصلة.

واشتهرت الفرقة، التي جاءت من لونغ آيلاند، بأغنياتها المميزة ذات الإيقاعات الحية، واللعب على الكلمات، كما عُرفت بعروضها المسرحية المذهلة. وتوافد عشاق «الهيب هوب» إلى براستي لحضور العرض، حيث أدت الفرقة مجموعة من أغنياتها الشهيرة مثلMe Myself و Say No Go. وتشكلت فرقة «ديل لا سول» منذ 1988، وتتألف من ثلاثة أعضاء التقوا خلال المرحلة الثانوية في عام 1985 وهم: بوستنوس، وتروغوي، وماسيو. وأدت الفرقة مجموعة من أغنياتها الشهيرة المشتركة، مثل أغنية Pain مع سنوب دوغ، وSuperfast Jellyfishو Feel God Inc مع فرقة «غوريلاز»، التي حازت عنها جائزة «غرامي» في 2006.