الإجابة "تنت".. كيف تبدو الفنانات وكأنهن بدون مكياج في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة، تلجأ العديد من الفتيات، للتخلي عن طبقات المكياج التي تفسدها أشعة الشمس الحارقة، ما يفسد مظهرهن في النهاية، خاصة إذا كُن من صاحبات البشرة الدهنية، التي تُسبب سيلان مستحضرات التجميل.

كما أن البعض منهن وخاصة ممن يلجأن لشواطئ البحار يُفضلن الظهور بإطلالات طبيعية، دون خلط العديد من المستحضرات، على وجوههن.

فنانات اعتمدن على مكياج "نو ميكب":

ومؤخرًا باتت موضة العديد من الفنانات، الظهور بمظهر مُشرق يبدين من خلاله، وكأنهن بدون مستحضرات تجميل، الأمر الذي يتداوله البعض متسائلين عن سر الإطلالة.

واليوم نشرت الفنانة الشابة، كارولين عزمي، صورة جديدة لها علر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جديدة لها، بدت من خلالها بـ "خدود" وردية، ورموش بارزة، الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعات متسائلين عن السر.

لم تكُن "كارولين" هي الأولى فسبقتها العديد من الفنانات، أبرزهن ميرهان حسين، التي شاركت متابعيها على "الإنستجرام"، بعدة صور خلال عطلتها الصيفية، بمكياج بسيط للغاية، ملائم لطقس الصيف.

وكذلك الفنانة الشابة، سلمى أبو ضيف، التي تألقت أمس، بإطلالة طبيعية، خلال أحدث صورها عبر حسابها على "الإنستجرام".

كما لفتت الفنانة مي سليم الأنظار إليها مؤخرًا، بسبب إطلالتها الطبيعية، التي شاركت بها متابعيها.

سر الظهور بإطلالات طبيعية:

أوضحت خبيرة التجميل "كريز عماد" إن مكياج "نو ميكب" هو أفضل الحلول خلال الصباح، وخاصة بفصل الصيف، أو على شواطئ البحار، لأنه يجعل الفتيات يتألقن بصورة مُشرقة وطبيعية، كأنهن بدون مكياج.

وأضافت لـ "هُن" خطوات تطبيق المكياج التي جاءت على النحو التالي:

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نظفي وجهك جيدًا وقشري الجلد الميت، باستخدام الفرشاة الجافة.

استخدمي "صن بلوك" الملائم لبشرتك.

ضعي كريما مُرطبا لوجهك، ثم استخدمي الفاونديشن أو "BB"، ويُفضل "BB" لأنه خفيف على البشرة ويصلح للاستخدام اليومي.

ضعي الكونسيلر تحت العين برفق، لإخفاء الهالات السوداء.

استخدمي بودرة شفافة "لوس بودر" لتثبيت الكريم.

تخلي عن شادو العيون، أو الكحل واكتفي بالمسكرة فقط، لإبراز رموشك.

استخدمي بلاشر فاتح اللون أو باللون "الوردي"، وبشكل خفيف جدًا.

وأوضحت "عماد" أنه يمكن استبدال "البلاشر"، بـ"تنت"، وهو "مورد خدود" طبيعي، يمكنك تطبيقه بفرشاة سميكة، أعلى عظمة "الخد" لكي يجعله أكثر احمرارا وتوهجا.

تخلي عن أحمر الشفاه ذو الألوان الظاهرة والغامقة، واكتفي بلون النيود.

ميكب SUN KISSED:

يعد أفضل خيار للظهور أسفل أشعة الشمس، حيث يجعل البشرة صافية، ومتوهجة بشكل كبير، وأكثر جاذبية، وكان موقع "caciquetribe" سلط الضوء، على خطوات تطبيق المكياج، الذي يجعل الوجه، يبدو وكأنه أسفل أشعة الشمس.

وجاءت خطوات تطبيق المكياج كالتالي:

- وضع "صن بلوك" مناسب للبشرة، ومن ثم تطبيق "فاوندشن" عالي التغطية.

- تثبيت "الفاونديشن" ببودر "برونزي" تجعل الوجه أكثر لمعانًا.

- وضع "تنت" على الوجه، أو بلاشر باللون الخوخي، أو الروز، حتى يبدو الوجه متوهجًا وأكثر احمرارًا.

- التخلي عن الكحل، والاعتماد على الماسكارا فقط.

- استخدام جليتر شفاه باللون الروز، أو النيود.

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