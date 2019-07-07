10 أفكار لتخزين أغطية الأواني في المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

كثرة الأواني والأدوات في المطبخ مصدر إزعاج لربة المنزل، إذ تعم الفوضى ويصعب ترتيب المكان.

ومن الأدوات التي تحتاج إلى تنظيم في المطبخ، أغطية الأواني، التي يصعب العثور على مكان مناسب لها.

وفيما يلي مجموعة من الأفكار لتخزين الأغطية في المطبخ، بحسب ما جاء بموقع "24 الإماراتي" نقلا عن موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:

1- تخصيص سلة من القش داخل أحد أدراج المطبخ لتخزين الأغطية.

2- حامل خاص من آيكيا لتعليق الأغطية على أحد جدران المطبخ.

3- تنظيم الأغطية ببساطة باستخدام خطافات تعلق على الباب الداخلي لخزانة المطبخ.

4- تركيب درج صغير ضمن درج أكبر لتخزينها.

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5- تقسيم أحد الأدراج لتخصيص جزء لكل غطاء.

6- منظم خاص للأغطية قابل للسحب يوضع فوق المجلى.

7- تخزين أغطية الأواني في وعاء بلاستيكي داخل خزانة المطبخ.

8- يمكن أيضاً تخصيص زاوية للأغطية داخل أحد درج باستخدام قضيب معدني أو خشبي.

9- الاستفادة من المنطقة الميتة أسفل خزائن المطبخ العلوية بتثبيت خطافات لتعليقها فيها.

10- وأخيراً يمكن الاستفادة من الألواح الخشبية القديمة لتصميم حامل خشبي كلاسيكي للأغطية.