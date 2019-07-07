بعد انتشار الشائعات.. ميركل وميدلتون يظهران معًا في "ويمبلدون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

ظهرت ميجان ماركل بشكل مفاجيء في ويمبلدون (بطولة الألعاب الرياضية)، حيث ذهبت بعد يومين من وصول كيت ميدلتون، بحسب صحيفة "ذا صن"

أخذت ميجان ماركل استراحة من إجازة الأمومة يوم الخميس لمشاهدة صديقتها سيرينا ويليامز وهي تلعب في ويمبلدون، كانت هذه هي المرة الثالثة التي تظهر فيها الدوقة منذ ولادة الطفل أرشي في 6 مايو.

كما شقيقة ميركل، و كيت ميدلتون روجر فيدرر وهو يلعب مع لويد هاريس يوم الثلاثاء.

ارتدت ميدلتون ثوبًا باللون الأبيض، بينما اختارت ميركل إطلالة "كاجول" غير رسمي، حيث ارتدت بنطلون جينز وقميصًا أسود وسترة بيضاء، إلى جانب قلادة على هيئة حرف الـ"أ" صغيرة يُعتقد أنها تحية لأرشي.

يُعتقد أن ميركل حضرت هذا الحدث مع أصدقاء الجامعة ليندساي روث وجنيفيف هيليس - أقدم أصدقاء الدوقة، فهما رفقاء للطفل آرتشي.

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في العام الماضي، حضرت الدوقات البطولة معًا، إلا أنه لم يظهرا على الملأ قبل ميلاد ميركل في شهر مايو، وتحاصرهم الشائعات منذ ذلك الحين بوجود مشاكل بين الطرفين.

وأعلن قصر باكنجهام في يونيو أن ميركل والأمير هاري يعتزمان الاستقالة من مؤسسة رويال، وهي مؤسسة خيرية مشتركة مع كيت ميدلتون والأمير ويليام.

وصرح ريتشارد فيتزويليامز، من مؤسسةRoyal ، في السابق لـ INSIDER أن الأمير هاري تنبأ بالانقسام خلال المنتدى الملكي الأول والوحيد في فبراير الماضي.

وقال فيتزويليامز ، المحرر السابق لـ "The International Who's Who": "منذ شهور كانت هناك شائعات حول صعوبة العلاقة بينهما".

وفسر البعض ما قاله هاري أثناء الاجتماع الوحيد للمنتدى، "أن عملهما في المؤسسة كعائلة يواجه عدة تحديات"، أن هناك مشاكل بين كيت وميركل.

ونقل هاري وماركل أيضًا في وقت سابق من هذا العام، قاعدة موظفيهم من قصر كينسينجتون إلى قصر باكنجهام.