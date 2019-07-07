عقب سخريتها من خروج المنتخب.. تعرف على أبرز بطولات سارة سمير

وجَّهت سارة سمير، بطلة رفع الأثقال المصرية، رسالة ساخرة للجماهير، عقب خروج المنتخب المصري، أمس، من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشرت البطلة المصرية، عبر حسابها الشخصي على "الإنستجرام"، مشهدا من فيلم "السفارة في العمارة"، للفنان عادل إمام، معلقة: "ما تشجعونا إحنا بنجيب بطولات والله".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع المنشور، بين الساخر، والمؤيد لكلام "سمير".

ويرصد "هُن" أبرز البطولات التي حصدتها سارة سمير:

الفوز بالميدالية البرونزية، في نوفمبر الماضي، في إطار منافسات الخطف لوزن 71 كيلو جرام سيدات، في بطولة العالم التي تنظمها تركمانستان.

انضمت "سارة" لفريق مدرسة المؤسسة العسكرية بعد تشجيع من شقيقها، وفي سن الحادية عشر اشتركت في أول بطولة لها وحققت المركز الأول.

Advertisements

انضمت للمنتخب المصري لرفع الأثقال وشاركت في بطولات أفريقية وعالمية.

في أولمبياد الشباب بمدينة نانجينج الصينية، فازت "سارة" بالميدالية الذهبية لوزن 63 كيلو جرام سيدات في رفع ثقل قدره 103 كيلوجرامات في مسابقة الخطف، و125 كيلو جراما في مسابقة النطر بمجموع 228 كيلوجراما، بفارق 18 كيلوجراما عن أقرب منافسة لها، لتصبح أول مصرية تحصد ميدالية أولمبية في منافسات السيدات.

في العام 2016، احتلت اللاعبة المركز الثالث بأولمبياد ريو دي جانيرو في رفع الأثقال لوزن 68 كيلوجراما، وذلك لرفع 103 كيلوجرامات في مسابقة الخطف، و130 كيلوجراما في مسابقة النتر بمجموع 255 كيلوجراما.

شاركت "سمير" في دورة ألعاب البحر المتوسط في تركيا عام 2013، وحصدت ميداليتين فضيتين وأخرى برونزية.

حصدت لاعبة المنتخب الوطني ميداليتين ذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة تاراجونا الإسبانية، نهاية يونيو الماضي.

حصدت الميدالية الذهبية في منافسات الخطف بوزن 69 ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، التي أقيمت في أوزبكستان في يوليو الماضي.

​