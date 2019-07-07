"ضحك ولعب وحب".. راموس وزوجته وأبناؤهما يستمتعون بالإجازة في الغردقة

تشارك المذيعة بيلار روبيو، زوجة المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقاطع فيديو لها بصحبة أبنائها الثلاثة و"شريك حياتها"، خلال رحلتهم الصيفية في الغردقة.

ونشرت "بيلار"، 7 مقاطع فيديو بصحبة أسرتها خلال استمتاعهم بالألعاب المائية بالغردقة، مطلة بـ"مايوه بيكيني" أزرق مزين بنقوش متعددة الألوان، فيما ارتدى زوجها وأبناؤها ملابس بحر قاتمة اللون.

وعلقت المذيعة الإسبانية، على تزحلقها مع الماء بصحبة زوجها، قائلة باللغة الإسبانية: "لا يمكنك تخيل الإحساس، خلال المرور داخل ذلك العمود"، في إشارة منها إلى العمود الطويل، الذي يمر خلاله قالب مطاطي، ينقلب في النهاية داخل حمام سباحة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 740 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، أبرزها: "يا حظ أيجيبت والغردقة بيكم"، و"مرحبا بكم في مصر .. أتمنى لكِ عطلة رائعة، آمل أن تكون عطلتك هذه، هي الأعظم، وتجلب لكِ ذكريات سعيدة"، و"أحلى شهر عسل في أم الدنيا".

يشار إلى أن المذيعة بيلار روبيو، أعلنت عن عقد حفل زفاف ثانٍ لها مع زوجها المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، منذ أيام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالتزامن مع زيارتهما للغردقة، للاستمتاع بالعطلة الصيفية في مصر.

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واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية، في 15 يونيو الماضي.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من حفل الزفاف، والتقطت الكاميرات رد فعل اللاعب فور استقبال زوجته، إذ قبّل عروسه، وسط الحضور، وقبل الدخول للكاتدرائية.

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