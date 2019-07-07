بالصور| مش للرجال فقط.. فتيات يتحدثن عن تجاربهن مع "فورمة الساحل": ما أثرتش على أنوثتنا

جسد رياضي يتسم بـ"فورمة" مميزة هو هدف كثير من الفتيات يسعين لتحقيقه عن طريق التردد على الصالات الرياضية وهي ما تعرف "الجيم" واتباع أنظمة غذائية صحية، فتعتاد الفتاة استخدام الأجهزة الرياضية والتمارين المختلفة، لكن تظل واقفة بعيدة عن ممارسة تمارين المقاومة وتحديدًا رفع الأوزان، الرياضة التي عرفت بطابعها الذكوري نظرًا لقدرتها على البناء العضلي للأجسام، حيث تعتقد الفتاة بأن رفع الأوزان يجعل عضلاتها أشبه بالرجال فتفقد أنوثتها ويتغير شكل جسدها ليكون قريبا من أجسامهم، وهو الاعتقاد الذي ساد بين بعض الفتيات لفترة حتى عدلن عنه وقررن رفع الأوزان، ليحققن من خلاله النتيجة المرغوبة.

منة: كنت خايفة أن عضلات جسمي تبقى زي الولد

منة يحيى، 19 عامًا، بدأت تجربتها في الذهاب إلى صالات الجيم منذ 4 أعوام، أرادت في البداية إنقاص وزنها، ظلت تمارس التمارين المعتادة حتى قررت الاتجاه إلى رفع الأوزان، لم تلقَ تشجيعا ممن حولها "ناس كتير خوفوني وقالولي هيبقى عندك عضلات زي الأولاد".

"كلام غلط واتمرنت عادي" هكذا خاضت "منة" تجربتها في رفع الأوزان، التي أعطت شكلا مميزا لجسدها، انتظمت في تناول الوجبات الغذائية الصحية والالتزام برفع الأوزان الخفيفة، ومن ثم تدرجت في التمارين المقاومة المختلفة منها تمارين "الديدليفت" وهي من التمارين الخاصة برفع الأثقال، فهي تستطيع المران بأوزان تصل إلى 100 كيلو.

ياسمين: شكل جسمي اتظبط ومبقاش في دهون

أما ياسمين فهمي، صاحبة الـ30 عامًا، التي بدأت تجربتها منذ عام، حينما قررت ممارسة رفع الأوزان، كان هدفها في البداية هو إنقاص وزنها الزائد، لكنها اتجهت بعد ذلك إلى هذه الرياضة بعدما حذرها البعض من تجنبها.

لكن، حديث مدرب اللياقة البدنية الخاص بها جعلها تقبل على ممارستها "مفهومي اتغير عنها.. وبدأت أرفع حديد وحسيت أن جسمي بيتظبط والدهون كمان قلت"، أوضحت الفتاة الثلاثينية أن التمارين الخاصة برفع الأوزان تتبدل من يوم لآخر "في يوم ممكن اشتغل على تمرين الدراعات".

"شكل جسمي اختلف ومبقاش في دهون" النتيجة التي ارتضت "ياسمين" بالوصول إليها كما أنها ما زالت تتبع نظاما غذائيا صحيا "التمارين لوحدها مش كفاية لازم أتبع نظام غذائي معين.. بتناول الكثير من البروتين وكمان بقلل من الكربوهيدرات".

مدربة اللياقة البدنية توضح الفرق بين عضلات الفتاة والولد

أكدت نور محمد، مدربة لياقة بدنية في "arena fitness innovation" أن الاعتقاد السائد بأن تمارين المقاومة وتحديدًا "رفع الأوزان" تجعل عضلات البنات في حجم عضلات الذكور، هو اعتقاد خاطئ، فهذا يرجع لاختلاف طبيعة التكوين العضلي والعظمي والأخص الاختلاف الهرموني، لدى الجنسين.

وأوضحت "نور" في حديثها لـ"هن"، أن هرمون التستوستيرون، الموجود لدى الذكور، هو المسؤول عن زيادة حجم وضخامة الكتلة العضلية، عكس الفتيات اللائي لم يمتلكن هذا الهرمون إلا بنسبة ضئيلة لا تسمح بتكوين عضلات في حجم عضلات الذكور.

أما الفتيات اللائي لديهن ضخامة عضلية مثل الذكور، فيتعاطين المنشطات الاسترويدية التي تحفز عمل هرمون التستوستيرون بصورة غير طبيعية، وهذا ما يؤدي إلى الضخامة العضلية لديهن.

فوائد تمارين المقاومة

ممارسة الفتيات لتمارين المقاومة يعطيها الكثير من الفوائد، لعل أبرزها هو الشكل الرياضي الذي تحلم به، وتحدثت "نور" عن فوائد تمارين المقاومة في هذه النقاط:

تنمية القوة البدنية وتحسين الأداء الرياضي.

تحسن التمثيل الغذائي وحرق الدهون بصورة أسرع.

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الانتظام في تمارين المقاومة يجنب خسارة العضلات، فتجاوز الإنسان عمر الثلاثين، يجعله يفقد قرابة 3 إلى 8 % من عضلاته كل 10 أعوام، لذلك ممارسة تمارين المقاومة، تجنب خسارة العضلات وتزيد من معدل الحرق.

تحسين كثافة العظام، والحماية من هشاشة العظام.

عند بداية تمارين الجيم.. حافظي على هذه الأمور

وضعت المدربة الثلاثينية، التي دخلت مجال التدريب منذ ما يزيد عن 10 أعوام، بعدما حصلت الكثير من الشهادات منها الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي "NASM"، عددا من الأمور التي يجب الحفاظ عليها مع الانتظام في الصالات الرياضية:

معرفة نسبة الدهون والعضلات والمياه التي يحتويها الجسم وذلك من خلال إجراء قياسات "Body Composition".

التركيز في تقليل من نسبة الدهون وزيادة نسبة العضلات.

التدرج في رفع الأوزان، ويكون ذلك تحت إشراف من المدرب تفاديًا لأي إصابات.

التأكد من عدم وجود مشكلات صحية أو تشوهات قوامية.

يفضل أن يكون التمرين يوما بعد يوم، وذلك خلال أول أسبوعين من الذهاب إلى "الجيم".

بعد مرور شهر.. يفضل أن يصير التمرين من 4 إلى 5 مرات أسبوعيًا، ويختلف ذلك حسب مستوى كل شخص.

"التركيز على التمرين أكثر من وقت التمرين".. بمعنى إذا كان التدريب لمدة ساعتين مرتين في الأسبوع، فيمكن أن يصير التمرين 4 أيام في الأسبوع لمدة ساعة.

"العرق ليس دليلا على حرق الدهون"، لذلك تجنب ارتداء ملابس تزيد من التعرق.

الاكتفاء بالتمرن لمدة ساعتين.

تحويل العضلات إلى دهون أو العكس، ما هو إلا اعتقاد خاطئ، فالعضلات والدهون هي أنواع مختلفة من الأنسجة.

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