كيف تحتفل بعيد ميلاد صديقك أثناء العمل دون إزعاج المدير؟

«الإتيكيت» فن الاستقبال والتعامل مع الآخرين، وهناك بعض الأمور التي يجب علينا إتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة، كما أنه لفظ شائع بين السيدات والفتيات ونظام وعادات وتقاليد وأصول يجب إتباعها في الحياة العامة.

أعياد الميلاد لها بهجة خاصة خصوصًا، إذا كان الشخص محبب لقلبك، ولكن الأصعب الاحتفال بعيد ميلاد داخل العمل، لذلك تقدم هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية مجموعة من النصائح قبل القيام بذلك:

- لكل مدير شخصية خاصة به فمثلًا هناك المدير المتسلط الذي يرفض هذا الأمر تمامًا لعدم تعطيل سير العمل، وهناك المدير العاطفي الذي يرحب بالفكرة ويحتفل معك، والمتسرع الذي يحكم على الأمور بعد انتهائها.. فقبل الاحتفال بعيد الميلاد يجب أن تعلم جيدًا شخصية مديرك حتى لا تتحول المناسبة السعيدة إلى حزينة.

- ُفضل إقامة حفل عيد الميلاد في أوقات الراحة.

- عدم تزيين المكان أو احضار البالونات واسباري التلج، وتجنب فتح الأغاني والموسيقي بأصوات مرتفعة أثناء الاحتفال لاحترام العمل.

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- يتولى فرد واحد تجميع الأموال من المشتركين في العيد ميلاد وشراء هدية رمزية لصاحبه.

- من الأفضل أن تكون الهدية "كتاب أو برواز"، والبعد عن شراء الورود والعطور

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