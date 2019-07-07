بعيد عن الكريمات والمرطبات.. 6 أطعمة تحميكي من حرارة الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة، يهرب الكثيرون إلى الأماكن الساحلية لقضاء العطلة ومحاولة الاستمتاع بالأجواء البحرية، لكنهم عادة ما يواجههون التعرض لأشعة الشمس التي يمكن أن تؤثر عليهم بالحروق.

وبحسب بعض الدراسات التي اهتمت بالأطعمة الغذائية فإنها أوضحت بأنه توجد بعض الأطعمة الصحية التي تعتبر بديل واقي للشمس، يحمي البشرة من أي ضرر ناتج عن الأشعة فوق البنفسجية للشمس، ويمكن لها أيضًا تضيف حماية داخلية ضد حروق الشمس والتجاعيد على المستوى الخلوي، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

الحمضيات

أفادت دراسة كانت نشرتها جامعة أريزونا الأمريكية، أن الحمضيات تحتوي على عنصر "الليمونين"، الذي يساعد على خفض احتمال خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة تصل 34%.

الجزر

الجزر يحتوي على مادة كاروتينات، فبحسب دراسات أنها تقلل من شدة حروق الشمس، وتتواجد أيضًا في الفواكه والخضراوات ذات اللون الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي.

Advertisements

الفراولة

الفراولة من الفواكة التي تحمي من حروق الشمس، وعلاجها في حال وقوعها، ونتيجة لوجود فيتامين "سي" فيها بشكل كبير، فإنها تساهم في قتل "الجزيئات" التي تعمل على نشر الخلايا السرطانية.

الرمان

الرمان يحتوي على من مضادات الأكسدة، من بينها واحد يتصف بالقوة، وهو حمض الإيلاجيك، الذي يحمي خلايا الجلد من التلف نتيجة تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.

الطماطم

الطماطم تحتوي على مادة "الليكوبين" المضادة للأكسدة، والمفيد أيضًا لبشرة الإنسان، وهي التي وراء اكتسابها لونها الأحمر الشهير، وأفادت دراسة بريطانية، أن النساء لاحظن انخفاض في احمرار جلدهن، بعد تعرضهن لأشعة الشمس، وذلك عندما كانت وجباتهن تضم الطماطم وأغذية أخرى فيها الليكوبين.

العنب الأحمر

من أبرز الفواكه الصيفية، وهو مضاد لأشعة الشمس، وغني بمركب "ريسفيراترول"، الذي يمكن أن يمنع الضرر الخلوي، المؤدي بدوره إلى سرطان الجلد.

​