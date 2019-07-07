كارول سماحة تعيد إلى الأذهان شائعات انفصالها بصورة جديدة

"أنا مطلقة" أغنية أثارت تساؤلات عديدة في أذهان الجمهور عن مطربتهم المفضلة مطلع العام الجاري، تبعها حالة جدل فرضت نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي "هي كارول سماحة اتطلقت؟"، حتى خرجت الفنانة اللبنانية لتنفي تلك الشائعات في أكثر من برنامج تلفزيوني، وتؤكد أنها لم تنفصل عن زوجها.

اليوم أطلت "كارول" على جمهورها بصورة تظهرها دون دبلة الزواج، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، لتعيد إلى الأذهان التساؤلات من جديد عن حقيقة انفصالها من عدمه.

وظهرت "كارول" بسترة سوداء قصيرة، مزينة بنجوم فضية لامعة، بالإضافة إلى بنطلون ضيق قاتم اللون، و"توب" قصير، من توقيع دار الأزياء "leloft 271"، مع وضعها لـ"أكسسوارت" ذهبية بديها اليسرى، دون ارتدائها خاتم الزواج.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز الـ9700 تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات أبرزها:"ملكة الأناقة"، و"أنتي شخصية حلوة ومفضلة لدي"، و"جمال ورقي".

وتأتي تلك الإطلالة بدون "الدبلة"، عقب إصدار الفنانة اللبنانية لأغنية "أنا مطلقة" في مارس الماضي، والتي تتحدث عن نظرة المجتمع للنساء المنفصلات عن أزواجهن، حيث أن هناك نظرة دونية للمرأة المطلقة في العالم العربي، وفقا لما ذكرته خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على "أم بي سي مصر".

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وفي سياق متصل، نفت الفنانة اللبنانية انفصالها عن زوجها عدة مرات في مارس وإبريل الماضيين، حيث قالت خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، على شاشة "روتانا": "مش عارفة ليه الناس حاطة في راسها إني مطلقة، أنا متجوزة وسعيدة بجوازي بمصر مع زوجي وليد مصطفى، ومعندناش مشاكل أبدا، وبرجع أعيد إني لا سمح الله لو أنا مطلقة مكنتش هعمل الأغنية".

وعلقت كارول سماحة مجددا على شائعة طلاقها، خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على "سي بي سي": "يا جماعة أنا مش مطلقة لأن فيه شائعات طلعت بكده"، لافتة إلى أن نبأ انفصالها جرى تداوله عقب تدوينها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "نعم أنا مطلقة"، في إشارة منها إلى أغنيتها المقبلة.

وأكدت الفنانة اللبنانية مجددا عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، على عدم انفصالها، قائلة: "سعيدة بزواجي ولست مطلقة".

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