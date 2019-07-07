ادعت تسممها في شرم الشيخ.. شرطية بريطانية تواجه شبح الفصل: كذابة

سعيا للحصول على تعويض مالي من إحدى الشركات السياحية البريطانية، ادّعت شرطية بريطانية تعرضها لتسمم غذائي خلال رحلتها مع شركة "توماس كوك" السياحية في مدينة شرم الشيخ، وفقًا لـ "ديلي ميل" البريطانية.

"كاتي مايلز" صاحبة الـ38 عامًا، ادّعت أنّها شعرت بحالة سيئة بعد إصابتها بالتسمم، ما اضطر زوجها إلى دفعها على كرسي متحرك خلال وجودها بالمطار قبل رحلة العودة، وذلك بسبب سوء صحتها.

صور تكشف كذب الشرطية

وفي الوقت الذي ادّعت فيه "مايلز" مرضها وإصابتها بالتسمم، كانت جالسة على ظهر جمل في إحدى جولاتها السياحية بمصر، وطلبت تعويضا من الشركة السياحية "توماس كوك" المسؤولة عن رحلتها.

الشركة السياحية وصفت الشرطية بأنّها "غير شريفة" بسبب ادعاءاتها الكاذبة، ورفضت إعطائها تعويضا ماديا، لتتجه السيدة إلى الفور إلى إحدى المحاكم لإقامة دعوى قضائية ضدها.

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وخلال القضية طُلب من المدعية تقديم هاتفها، وعُثر عليه على صور أوضحت أنّها لم تكن مريضة خلال الرحلة كما زعمت.

وكانت "مايلز" ادّعت تسممها بعد تناول وجبة الغداء في يومها الثالث برحلتها داخل أحد منتجعات شرم الشيخ الشهيرة، لتكشف محكمة مقاطعة نوتنجهام عدم مرضها في تلك الفترة، موضحة أنّها كانت في رحلة "سفاري".

وتواجه الشرطية احتمالية الفصل من عملها، بسبب ادعاءاتها الكاذبة.

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