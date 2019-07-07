- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما تبحث أشهر نجمات هوليوود عن الإطلالة المثالية للسجادة الحمراء، فغالبًا ما يقع اختيارهن على تصاميم المصمم اللبناني إيلي صعب الجذابة والمثيرة للأنظار.
وفي هذا الموسم، نظر صعب إلى رمزية الصين وشرق آسيا للحصول على قصة إلهام تعكس القوة الأنثوية والبذخ، تم التركيز بشكل كبير على قصات الكتف، والتي بدت هندسية وقوية وكأنها مستوحاة من الفنون القتالية حتى على قطع الدانتيل اللامع والقطع المطرزة، وبرزت في المجموعة سترة باللونين الأسود والأحمر، مطرزة بثراء بتطريزات ذهبية ومزينة بشكل أكبر بالريش الأسود.
وكعادته دائمًا، أظهر المصمم مصدر إلهامه في معظم قطع المجموعة، ودمج تفاصيل مثل الياقات العالية بأسلوب "تشيباو" على فساتين العمود، والأكمام الزائدة أو حواف "سيلادون" الحريرية في فستان كريمي بالأكتاف العارية مزين بأزهار ذهبية.
ومن جانب آخر، زينت تطريزات التنانين والزخارف السحابية أذيال الفساتين ومساحات شاسعة من القماش.
كما انتشرت الإكسسوارات في جميع أنحاء المجموعة التي تعزز الموضوع، من أغطية الرأس المصنوعة من العملات الذهبية، وخواتم الياقوت أو أقراط ألأذن الواحدة التي هي عبارة عن مجموعة من الأوراق الذهبية.
من المؤكد أن تشكيلة الهوت كوتور لصعب ثرية وفخمة، لكنها أظهرت في الوقت نفسه القوة والأنوثة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة إيلي صعب لخريف 2019.. غنية بالرموز والزخارف وتفاصيل آسيوية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.