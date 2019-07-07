للحوامل.. علامات إذا ظهرت عليكِ توقفي عن العمل فورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سيمة عبد الهادي:

تشعر المرأة خلال فترة الحمل بأعراض تختلف من وقت لآخر تبعا لحالتها الصحية والتغييرات الجسدية التي تحدث لها خلال تلك الفترة، وعلى الرغم من كونها أشياء طبيعية قد يشعر بها عدد كبير من السيدات، إلا أن المرأة العاملة يفضل التوقف عن العمل إذا ما واجهتها بعض العلامات، حفاظا على صحة الجنين.

يقدم لكم "الخليج 365" خلال النقاط التالية العلامات التي يمكن للمرأة العاملة ترك العمل على أثرها إذا ما شعرت بها حفاظا على صحة الجنين، وفقا لتصريحات الدكتور تامر عيسى، استشاري النساء والتوليد.

- الشعور بآلام أسفل الظهر

تنذر هذه العلامة بولادة مبكرة، فعلى المرأة العاملة التوقف عن العمل فورا، إذا ما شعرت بآلام أسفل الظهر أو الشعور بثقل أسفل البطن كذلك، لاسيما إذا كان العمل يتطلب الوقوف لفترة طويلة، حيث يؤثر بصورة سلبية على حالتها الصحية، الأمر الذي يحتمل معه سقوط الجنين، أو حدوث ولادة مبكرة تعرض الجنين للخطر.

- نزيف

من أكثر العلامات خطورة على صحة الأم والجنين، حيث تدل على سقوط الجنين أو تقدم المشيمة، ويكون السبب كامنا في إجهاد البدن كثيرا، لذلك يفضل للمرأة العاملة التوقف عن ذلك إذا ما وجدت هذه العلامة.

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- نزول السائل الأمنيوسي

وهو السائل الذي يحيط بالجنين، ويؤشر نزوله إلى قرب سقوطه، ويكون نتيجة لحالة الإجهاد التي تتعرض لها المرأة جراء العمل لساعات طويلة، لذلك بمجرد نزول هذا السائل ينبغي التوقف عن العمل، ومراعاة الراحة التامة في الفراش، مع المتابعة الدورية مع الطبيب الخاص، لمحاولة إيقاف سقوط ماء الجنين، للحفاظ على حياته لحين موعد الولادة.

كما يمكن أن تعرض هذه العلامة الأم للإصابة بالتهابات داخلية، ما يؤثر سلبا على الجنين.

- الصداع

الشعور بالصداع علامة من العلامات الخطيرة أثناء الحمل، حيث تجبر المرأة على التخلي عن العمل، لكونه يؤثر بصورة مباشرة على مستوى التركيز، فهو يعمل على فقدان التركيز، كما يؤثر أيضا على الرؤية، فقد يصيبها باضطرابات في الرؤية، وهو ما قد يعرض حياة الجنين للخطر.

- ارتفاع درجة حرارة جسم المرأة

ينذر تغيير درجة حرارة الجسم إلى تعرض حياة الجنين للخطر، كما هو مؤشر لتعب وإرهاق المرأة، لذلك عليها التوقف عن العمل سريعا لإعادة توازن حالة الجسم وعودته إلى طبيعته، ويفضل في ذلك المتابعة مع الطبيب المختص.