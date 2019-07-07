خلطات طبيعية من زبدة الشيا لصحّة الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يوليو 2019 04:38 مساءً - فوائد زبدة الشيا الجمالية تصدّرت اهتمام السيدات جميعهن خاصة بعد أن أثبتت قدرتها على تعزيز قوّة الشعر ومعالجة مشاكله التي تهدّد صحّته. وتحتوي زبدة الشيا على فيتامينات مغذية مثل الفيتامين A والفيتامين E التي تساعد في تغذية فروة الرأس وحمايتها من الاحمرار والهيجان وبالتالي منع مشكلة تساقط الشعر من الظهور.

وهناك الكثير من الخلطات الطبيعية التي دخلت زبدة الشعر كمكوّن أساسي في تركيبتها والتي أثبتت أنها فعّالة جداً في تغذيته من الجذور حتى الأطراف، وهي خلطات سهلة التحضير في المنزل ويمكن تطبيقها بسهولة.



1- خلطة زبدة الشيا وزيت جوز الهند

يتميز زيت جوز الهند بخصائصه المضادة للميكروبات واحتوائه على حمض اللوريك والأحماض الدهنية التي تساعد في تغذية الشعر وتقويته. أنت بحاجة إلى ملعقتين من زبدة الشيا ومقدار فنجان من زيت جوز الهند. ذوّبي زبدة الشيا على حرارة المياه وأضيفي إليها زيت جوز الهند وامزجي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس. وزّعي المزيج على شعرك النظيف والمبلّ واتركيه لمدة ساعة قبل غسله بالماء والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

فوائد زيت جوز الهند



2- خلطة زبدة الشيا والزبادي

يحتوي الزبادي على حمض اللّبنيك، والزّنك، وفيتامينات Bوبالتالي يساعد في ترطيب الشعر وحمايته من مشكلة القشرة. ضعي كوباً من الزبادي في وعاء نظيف ,اضيفي إليه ملعقتين من زبدة الشيا الذائبة وملعقتين من زيت الزيتون وبضع قطرات من زيت اللوز. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تضعينها على شعر نظيف ومبلّل لمدّة ساعة قبل غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

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فوائد الزبادي للشعر

3- خلطة زبدة الشيا والألوفيرا

بفضل مكوّناتها الغنيّة تساعد الألوفيرا على تغذية الشعر وزيادة نموه ومنحه الحيوية؛ إذ تحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك، والحديد، والكالسيوم، والفيتامينات التي تجعلها مكوّناً فعالاً في مستحضرات العناية بالشعر. ذوّبي نصف كوب من زبدة الشيا وأضيفي إليها ربع كوب من الألوفيرا وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة من العسل الطبيعي. اخلطي المكوّنات جيداً وضعي المزيج على شعرك لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.