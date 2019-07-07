6 وصفات طبيعية مذهلة من هلام الصبار للحصول على شعر كيرلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يوليو 2019 04:38 مساءً - جيل الصبّار من أكثر الوسائل التي يمكنكِ تطبيقها للحصول على تسريحة شعر كيرلي رائعة، كما أنه يساعد على نمو الشعر ويزيد من لمعانه، إذ يحتوي على الأحماض الأمينية والبروتينات التي تقوي الشعر، كما أنه مفيد للحفاظ على رطوبة الشعر ويقوي جذور بصيلاته. لهذا يمكنكِ بكل بساطة اعتماده للشعر الكيرلي ليحافظ على تموجات شعرِك.



وصفات تطبيق جيل الصبّار للكيرلي

جل الصبّار



تعتمد هذه الوصفة على جل الصبّار، ويمكنكِ نزع الجل من قطع الصبّار أو شراؤها جاهزة، ثم وضع الجل على شعركِ مع تدليكٍ مستمر، واتركيه 15 دقيقة. وبعد ذلك اغسلي شعركِ جيدًا بالماء الفاتر، وقليل من الشامبو.



جل الصبّار مع زيت اللوز



المكونات:



3 ملاعق من جيل الصبّار

ملعقتان من زيت اللوز



الطريقة:



ضعي المكونين وقومي بمزجهما جيدًا.

طبقي المزيج على شعركِ واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي شعركِ جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

تسريحة شعر الكيرلي





جل الصبّار والزبادي



المكونات:



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4 ملاعق من جل الصبّار

ملعقتان من زيت جوز الهند

3 ملاعق من الزبادي



الطريقة:

- اخلطي الجل مع زيت جوز الهند، ثم ضعي عليهما الزبادي.

- اعجني الخليط جيدًا حتى تجعليه خليطًا متجانسًا وطبقيه على شعرِك.

- اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، وبعدها اغسليه جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

- لنتائج أفضل كرري هذه الوصفة مرة أسبوعيًّا.



جل الصبّار مع زيت الجرجير



المكونات:



4 ملاعق جل صبار

ملعقتان زيت جرجير



الطريقة:

- امزجي الجل مع الزيت جيدًا.

- افردي الخليط على شعركِ جيدًا، واتركيه 20 دقيقة.

- اغسلية بالماء الفاتر والشامبو.



جل الألوفبرا

جل الصبار مع زيت الزيتون



المكونات:



3 ملاعق من جيل الصبّار

ملعقتان من زيت الزيتون



الطريقة:



ضعي المكونين وقومي بمزجهما جيدًا.

طبقي المزيج على شعركِ واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي شعركِ جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.



رذاذ الصبّار



يمكنكِ صنع رذاذ من جل الصبّار بوضع كمية من جل الصبّار مع الكمية نفسها من الماء، في زجاجة بخاخ، ثم رجّها جيدًا حتى يمتزج الخليط، واستخدميه.

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