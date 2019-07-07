استشاري علاقات أسرية: الثقة عامل مهم لتجاوز مرحلة المراهقة

قالت الدكتورة نانسي توفيق استشاري العلاقات الأسرية، إن الصداقة والثقة والحرية الشخصية، عوامل تساعد كثيرا في دعم العلاقة بين الأب وابنه.
وأضافت "نانسي" خلال استضافتها في فقرة "أب صح" المذاع على برنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور على قناة dmc أن الثقة من أهم العوامل التي تساعد على اجتياز مرحلة المراهقة بسلاسة.
وتابعت: "على الأسرة تقبل التغيرات العديدة التي يمر بها الأطفال، وهي تغيرات جسمانية ونفسية وعقلية، وعندما أتقبل هذه التغيرات سأكون مستعدة لما يطلبه من خصوصية واحترام لآرائه، ومساعدته على اكستاب الثقة من جانب أسرته".
واستطردت: "يجب على الأب أن ينشأ علاقة صداقة مع ابنه منذ نعومة أظافره، ويشجعه على أن يكون جريئا، لأن كلمة (لأ) تساعد كثير في تكوين شخصية الطفل عندما يكبر".
وتابعت: "الطفل يحتاج دائما إلى أن تسمعه أسرته، لأن هذا سيعطي مزيدا من الثقة للطفل، ويجعله لا يلجأ للكذب على أسرته".
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