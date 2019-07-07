الساعات الملونة آخر موضة صيف 2019

تم ابتكار الساعات الملونة لتكون الرفيق المثالي للمرأة الساعية لاستكمال إطلالتها في موسم صيف 2019 بتصميمات فاخرة ملهمة تضفي الانتعاش على الأسلوب.

وتعدّ الساعات الملوّنة المرصّعة بالأحجار الكريمة والماس الفاخر والموقعة من أهم الدور العالمية من القطع الأبرز التي تختارها النساء لموسم الصيف؛ ذلك لأنها تبقى محافظة على بريقها وروعتها على مر السنين مهما تغيّرت صيحات الموضة.

ونقدم ما يلي أجمل الساعات الملونة والتصاميم آخر موضة صيف 2019؛ كي تختاري منها ما يحاكي شخصيتك وذوقك الرفيع.

من دار موفادو Movado اخترنا ساعة Esperanza ذات المينا الأخضر الراقي، التي تجسّد الطابع الرومانسي المميز للماركة؛ فهي مصممة بقرص مثبت مزين بالنقطة المميزة للعلامة عند مؤشر الساعة 12.

ننصحك بتنسيقها مع ملابس بسيطة تتناسب واللّون الأخضر الزمردي لتبرزي تصميمها المميز الذي سيجذب أنظار الجميع.

اخترنا من دار كارتييه Cartier العريقة ساعة Ballon Bleu de Cartier الأنيقة والعصرية ذات التصميم الذي لا يزول. تم تصميم هذه الساعة بالذهب الوردي وترصيعها بحبات الماس الفاخر وحبة كبيرة من الياقون الأزرق في الجانب.

وما يميّز هذه الساعة الملوّنة هو سوارها من جلد التمساح باللون البنفسجي الفاتح «Lilac» الذي يجعل منها الخيار المثالي سواء في أوقات النهار أو حتى الليل في صيف 2019.

إذا كنتِ من عاشقات اللون الأحمر للساعات الملونة، فلا تبحثي كثيراً؛ فقد اخترنا لك ساعة Portofino Automatic من دار آي دبليو سي IWC SCHAFFHAUSEN الرائدة في تصميم الساعات الفاخرة.

هذه الساعة بسوار من جلد التمساح الأحمر مرصّعة بحبات الماس، وهي واحدة من أجمل الساعات الملونة الرائجة لصيف 2019؛ نظراً للونها الخلاب والبريق الذي تضفيه على إطلالة المرأة التي ترتديها.

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نسقيها مع ملابس باللون الأسود لتبرزي جمالها.

الأزرق واحد من أبرز الألوان الرائجة لصيف 2019، ولكي تضفي لمسة من الفخامة المنعشة على إطلالتك، انتقينا لكِ ساعة Happy Sport من دار شوبارد Chopard الرائدة. هذه الساعة مصممة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً ومرصعة بالماس، وهي ذات سوار فاخر من جلد التمساح باللون الأزرق الملكي.

نسقيها مع جينز لإطلالة كاجوال أو مع فستان باللون الأبيض لتسليط الضوء عليها.

إذا كنتِ تبحثين عن ساعة ملونة وفائقة الفخامة في الآن ذاته، ننصحك بالحصول على ساعة Opera من بوتشيلاتي Buccellati ذات التصميم المميز بشكل وردة والمرصعة بالكامل بالماس المشع. أما سوارها الذي تم ابتكاره من جلد التمساح باللون الأخضر الزمردي فأضفى عليها جمالاً لا مثيل له.

ارتدي هذه الساعة الملونة لمناسباتك الليلية في صيف 2019، وكوني الأجمل.

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