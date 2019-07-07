منها الصلع والعقم.. تعرف على أضرار منشطات صالات الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يندفع بعض الشباب خاصةً المهووسين برياضة كمال الأجسام، لتناول ما يضرهم من المنشطات والتي قد تكون مغشوشة في كثير من الأحيان، لإظهار أجسامهم أكثر قوة ولياقة.

ونتيجة لذلك يتعرض الكثير منهم لأضرار صحية خطيرة، وصلت في بعض الأحيان إلى الإدمان.

قال إيان هاميلتون، باحث في مجال الإدمان من جامعة يورك، خلال تصريحاته لموقع huffingtonpost: إن السعي للحصول على الشكل المثالي لم يقتصر فقط على الشباب، بل يمتد للفتيات أيضًا اللاتي ينجرفن وراء عمليات التجميل دون وعي بأضرارها فبالتالي تنعكس سلبيًا على صحتهن.

أما الشباب فيستخدمون طرقًا عديدة منها تناول منشط الستيرويد، وهناك نوعان من المستخدمين لهذا المنشط، الأول محافظين على التمارين والحمية الغذائية، والنوع الثاني يعتمد على الستيرويد فقط دون ممارسة التمارين بشكل سليم خاصة المراهقين.

وتعمل الستيرويدات عن طريق محاكاة آثار هرمون التستوستيرون الذكري، مما يوفر اختصارًا لبناء الكتلة العضلية في الجسم.

وقدرت دراسة أجريت عام 2014 أن 3.3٪ من سكان العالم و 6.4٪ من السكان الذكور يسيئون استخدام الستيرويدات الابتنائية.

ووفقًا لاستقصاء الجريمة لعام 2017/18 الصادر عن وزارة الداخلية البريطانية، كان هناك ارتفاع في استخدام المنشطات الابتنائية بين سن 16 إلى 59 عامًا خلال العقد الماضي، بينما انخفض استخدام الكوكايين والميثادون والأمفيتامينات.

وتستخدم الستيرويدات الابتنائية إما بالحقن مباشرة في العضلات، كما تؤخذ عن طريق الفم كأقراص أو يفرك على الجلد مثل الكريم.

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ويوجد أكثر من 100 نوع من هذه المنشطات، وفقا لمركز علاج إساءة استعمال المواد المخدرة، ولكن تم اعتماد عدد محدود فقط للاستخدام البشري أو البيطري.

أبلغ Roz Gittins، مدير الصيدلية في مؤسسة Addaction ، عن زيادة عدد الأشخاص الذين يتواصلون مع جمعية الأدوية والكحول لدعم العقاقير المسؤولة عن تحسين الصورة والأداء للعضلات.

بينما تقول الدكتورة سمر محمود، وهي طبيب عام في NHS ، إن من بين 400 مريض كل شهر، هناك 2-3 يتناولون أو يشتبه في تناولهم لهذه المنشطات.

كما أكدت "سمر" أن غالبية المرضى من الذكور أقل من 30 عامًا، كثير منهم يعانون من ضعف الانتصاب.

وأوضحت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يستخدمون المنشطات معرضون بنسبة 90% للإصابة بالعقم.

كما أن الاستخدام المطول لهذه المنشطات يمكن أن يؤدي إلى انكماش في الخصيتين، والصلع ، ونمو الثدي، حب الشباب، فضلا عن آلام في المعدة وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

أما بالنسبة للمراهقين، يمكن أن تؤثر المنشطات الابتنائية على النمو والنفسية مثل الغضب والسلوك العدواني ، وتقلب المزاج ، جنون العظمة، وسلوك الهوس والهلوسة أو الأوهام.

بجانب مشكلات قد تظهر لاحقًا مع تقدم العمر نتيجة إساءة استخدام الستيرويد، مثل الأزمة القلبية أو السكتة الدماغية ومشاكل الكبد، أو الكلى، وارتفاع ضغط الدم والجلطات الدموية واحتباس السوائل وارتفاع الكوليسترول في الدم.