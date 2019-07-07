في لندن.. افتتاح أول متجر أزياء مدعوم بالذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

إذا كنت من المتسوقين الأذكياء وتطاردين باستمرار اتجاهات الموضة الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيمكن أن يكون متجر الأزياء هذا ما تبحثين عنه.

ويستخدم المتجر الأول من نوعه في العالم بالعاصمة البريطانية لندن تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتتبع اتجاهات الموضة على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحقيقي.

ويعرض المتجر 100 قطعة فقط من قطع الملابس التي تحظى بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتغير بشكل يومي اعتماداً على الأزياء الأكثر شعبية كل يوم، وفق ما نشره موقع "ae 24".

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ويسمح متجر الأزياء للعملاء بتصفح وشراء مجموعة كاملة من الملابس والإكسسوارات في المتجر، مع توجيه جميع العائدات إلى جمعية سيف ذا تشيلدرين الخيرية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وباستخدام قوة العقل الآلي، يتتبع المتجر أكثر من 400 ألف من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الأزياء في 1000 مدينة عبر وسائل الإعلام، لمعرفة ما هي الملابس والأكسسوارات الشائعة في ذلك اليوم.

وفي المرحلة التالية، يعمل المصممون في المتجر على اختيار نحو 100 عنصر، بحيث تكون جاهزة للمتسوقين في نفس اليوم.

وسيبقى المتجر مفتوحاً حتى يوم الأحد القادم، ليوفر للمتسوقين فرصة التعرف على أحدث الاتجاهات في الأزياء، وفي حال نجاح هذا المفهوم، يمكن تعميمه على متاجر أخرى في المستقبل.