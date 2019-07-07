نظام غذائي جديد.. فتاة تحرم نفسها من الأكل 97 يوما معتمدة على التنفس فقط

نظام غذائي فريد من نوعه، أفصحت عنه فتاة أمريكية تدعى أودرا بير، عندما أعلنت لمتابعيها على موقع "انستجرام"، امتناعها عن تناول الطعام على مدار 97 يومًا، مكتفية بـ"التنفس فقط".

وقالت الفتاة الأمريكية لمتابعيها البالغ عددهم 11,500 متابع، بأن النظام الغذائي الذي اعتمدت من خلاله على "التنفس" الغذائي، بحسب وصفها، رغبة منها للتمتع بصحة مثالية واكتساب الطاقة، بحسب ما ذكره "سبوتينك".

و"breatharianism"، نظام شائع في الولايات المتحدة جرى اشتهر في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن آثاره على الصحة والتغذية ليست مفهومة بشكل جيد.

وذكرت "أودرا" بأنها ظلت نباتية طيلة 4 أعوام، قبل أن تكتشف نظام "breatharianism"، قبل 8 أشهر.

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وأوضحت الفتاة صاحبة الـ25 عامًا، أنها ظلت تمارس التنفس لمدة 40 دقيقة يوميًا، وظلت مكتفية بتناول الشاي والعصائر فقط، وفقدت 7 كيلو جرامات من وزنها، ولديها طاقة أكثر من أي وقت مضى.

وتعقيبًا على ذلك، رأى خبراء الصحة أن نظام "التنفس" الغذائي ليس صحيًا، وقال جوي ستيفنسون لاو، خبير الصحة الأمريكي: "هذه ممارسة خطيرة وربما تنبع من عدم فهم أساسي لكيفية عمل الجسم".

وأضاف أن هناك 6 عناصر غذائية أساسية نحتاجها للعيش بصحة جيدة: الماء والبروتين والدهون والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات، نحصل عليها من الأطعمة التي نأكلها أو نشربها، وحرمان أجسامنا من هذه الفئات الست سيؤدي بنا إلى عدم التوازن البدني والعقلي والموت في النهاية.

وشدد ستيفنسون لاو، على أنه عادةً ما يجري وصف الوجبات الغذائية السائلة للمرضى لفترة محدودة بعد الجراحة، وأنه قد يكون من الصعب الحصول على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم من نظام غذائي سائل كامل.

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