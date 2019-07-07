تسبب السرطان.. احذري هذه النوعية من الشباشب البلاستيكية

توصلت دراسة حديثة نشرها موقع "Authority Nutrition"، أن الشباشب البلاستيكية تحتوي على مواد ضارة بالصحة، تسبب تهيج الجلد وترفع خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضحت الدراسة أن هذه المواد ومع تعرق القدم، تتخلل في الجلد عبر المسام المفتوحة، لذلك لا بد من شراء الشباشب من أماكن موثوق فيها.

ويمكن التعرف على المواد الضارة في الشباشب، إذا انبعث منها رائحة نفاذة أقوى من رائحة البلاستيك المعتادة.

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ولتجنب هذا الخطر لا يجوز شراء الشبشب من مصادر مجهولة، بل من ماركات تمتاز بالجودة وتتمتع بسمعة طيبة.

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