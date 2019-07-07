7 أعراض لـ خشونة الرقبة

يتعرض العديد من كُبار السن للإصابة بمرض خشونة الرقبة، بسبب التقدم في العُمر، والجلوس بوضعيات خاطئة، أو التحامل على الرقبة بشكل خاطئ. ويرصد "هُن" أعراض خشونة الرقبة، وفقًا لما أورده موقع "medicalnewstoday" أعراض خشونة الرقبة: ألم في الرقبة. ألم في الذراعين. Advertisements تنميل اليدين. الشعور بصداع شديد. صعوبة في الحركة. الإصابة بالحمى. غثيان. ​

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