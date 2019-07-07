منها تناول النشويات.. نصائح لعلاج نحافة طفلك

يعاني بعض الأطفال من النحافة الزائدة بعد الولادة، ويعد الطفل نحيفاً إذا كان وزنه أقل بـ 5 بالمائة من الوزن الخاص بعمره، وهناك أنظمة غذائية يجب أن تحرص الأم على اتباعها لعلاج نحافة الطفل، وضعف الشهية منها كما ذكرها موقع "daily medical".

النشويات

يجب التخطيط لتناول وجبات صحية غنية بالمغذيات تناسب الحالة، فإذا كان لديه حساسية من الجلوتين، قد يكون الأرز والبطاطس بدائل نشوية جيدة. وإذا كان لدى الصغير حساسية من الحليب ومنتجاته عليك البحث عن بدائل توفر الكالسيوم مثل حليب الصويا، أو البيض، وكذلك زيادة حصة البروتين الذي يحبه.

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السموثي

وإذا كان بإمكان الطفل تناول الحليب قدم له أنواعاً من السموثي تحتوى على حليب كامل الدسم ليحصل على جرعة مكثفة من السعرات الحرارية، وإذا كان يستطيع تناول منتجات القمح قدم له الخبز الأسمر.

التمارين

تلعب التمارين الرياضية والنشاط البدني دوراً مهما في النمو السليم لجسم الطفل، كما تساعد الأنشطة على زيادة الشهية، ومن الرياضيات المفيدة للطفل ركوب الدراجات، السباحة، والألعاب القتالية كالكاراتية والجودو والتايكوندو، تنس الطاولة، والركض.

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