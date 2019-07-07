أثناء المعاشرة.. رجل وامرأة يسقطان من نافذة الطابق التاسع في روسيا

في واقعة غريبة شهدتها مدينة بطرسبورج الروسية، سقط رجل وامرأة من الطابق التاسع أثناء ممارستها الجنس على حافة النافذة.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "فونتانكا. رو"، إن سيدة كانت تقطن بذات الحي رأت سقوط الرجل والمرأة من نافذة المنزل، فاستدعت الشرطة على الفور.

وحينما وصلت الشرطة وجدت جثة المرأة، التي كان يتراوح عمرها ما بين الـ25 إلى 30 عامًا، بالقرب من البناء السكني وبجوارها ممسحة وتلفاز محطم.

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وتعتقد الشرطة بأن الرجل الذي كان معها غادر مكان الحادث، لأن إصابته كانت خفيفة فهي كانت عبارة عن كدمات.

وأفادت التحقيقات الأولية للواقعة، بأن السيدة كانت تحتسي الخمر مع أربعة رجال في الشقة، وبعد ذلك مارست الجنس مع أحد الرجال بالقرب من حافة النافذة، لكنهما فقدا توازنهما وسقطا من النافذة.

ومازال البحث مستمر عن الرجل وبقية الأصدقاء، وتقوم الشرطة بالتحقيقات اللازمة لتحديد هويات أطراف الحادث.

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