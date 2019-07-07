افتتاح أول متجرٍ للأزياء في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن قُرب افتتاح أول متجرٍ للأزياء في العالم في لندن، يعمل بمجال الذكاء الاصطناعي، تحت اسم "ويستفيلد".

ويعد هذا المتجر هو الأول من نوعه؛ إذ سيقومُ باستخدم إعلانات النافذة المنبثقة، بتقنية الذكاء الصناعي، ويقوم بتتبع اتجاهات الموضة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيقوم المتجر بتخزين 100 قطعةٍ فقط، من وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الحصر، وسوف يتغير كل يوم اعتمادًا على الأكثر شعبية.

وسيسمح المتجر للعملاء، بتصفحِ وشراءِ مجموعةٍ كاملة من الملابس والإكسسوارات، في المتجر، مع توجيه جميع العائدات، إلى جمعية "Save the Children" الخيرية.

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ويعمل المتجر باستخدام قوة التعلم الآلي، على تتبع أكثر من 400 ألف مؤثرٍ، في مجال الأزياء، في 1000 مدينةٍ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة ما هي الملابس والإكسسوارات الشائعة، في ذلك اليوم.

وعندئذٍ ستكونُ مهمةُ فريقٍ من مصممي "ويستفيلد"، العثور على 100 عنصر أو شيءٍ مشابه داخل مركز التسوق، بحيث تكون العناصر جاهزةً للمتسوقين في اليوم نفسه.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، كشفت أمازون أنها بصدد إنشاء تطبيق أزياءٍ، مناسبٍ لغرفة الأزياء، والذي سيكون قادرًا على التنبؤ بأسلوب العميل، من خلالِ الاطلاعِ على صور وسائل التواصل الاجتماعي.