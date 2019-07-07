منعا لارتفاع فاتورة الكهرباء.. 4 طرق لـ تنظيف المكيفات

مع ارتفاع درجة حرارة الجو، واستخدام المكيفات بشكل دائم، نلجأ إلى تخفيض حرارة المكيفات تجنبًا للحرارة المرتفعة، وفي حال عدم تنظيم المكيفات بشكل دائم، تأتي المكيفات بالهواء الساخن مما يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، وبطرق بسيطة تستطيع ربة المنزل، تنظيف المكيفات منها كما ذكرها موقع "Service champions".

استخدام المنظفات السائلة والفرشاة

يجب تجنب استخدام المنظفات الكيميائية، لأنها قد تتغلغل بداخل فتحات اللفائف أو شفرات المروحة، واستخدام بخاخات الضغط ليصل رذاذها لمناطق بعيدة.

استبدل الفلتر

استبدال الفلتر الموجود داخل المكيف يمكن استبداله مرة كل سنة.

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شراء الكيس المخصص لتنظيف مكيفات الهواء

تكون عبارة عن أكياس مصممة خصيصًا لجمع مياه الصرف التي تتراكم عند تنظيف مكيف الهواء، ويمكن استبدالها بأكياس القمامة كبيرة الحجم.

غسل المكيف بالماء

بوسعكِ غسل المكيف بالماء، لا سيما الفلتر، لكن شريطة أن تفصلي المكيف من الكهرباء في المقام الأول ومن ثم أن تستخدمي رشاش الماء بدرجة رقيقة ويمكن بوسعكِ أيضًا استخدام الصابون في هذا الغسل؛ إذ يضمن مزيدًا من النظافة، ومن ثم ترك الفلتر ليتشمس قليلا، أو تجفيفه برفق بمجفف الشعر.

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