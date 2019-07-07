قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الكشري بالعدس الأصفر، عبر نامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الوجبات التي يمكن تحضيرها كوجبة غداء. مقادير عمل الكشري بالعدس الأصفر 2 كوب أرز. كوب عدس أصفر. نصف كوب شعرية. زيت. بصل. ثوم. عصير طماطم. شطة ناعمة. 3 أكواب ماء. Advertisements ملح. فلفل أسود. بيض مسلوق. طريقة عمل كشرى بالعدس الأصفر يشوح البصل المفروم في الزيت على النار. يضاف الماء. تُحَمَّر الشعرية في الزيت على النار، ثم تضاف إلى خليط الأرز. تهدئة النار، وترك الخليط عليها حتى تمام النضج. يشوح البصل والثوم في الزيت على النار. يضاف عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والشطة. يترك الخليط على النار لينضج. يقلب البيض المسلوق في الزيت على النار. ​

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