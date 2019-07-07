ميجان ميركل والأمير هاري يحتفلان بتعميد ابنهما آرتشي بالثوب الملكي

قام الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، السبت، بتعميد طفلهما "آرتشي"، البالغ من العمر شهران، بكنيسة قصر ويندسور، وألبساه فستان التعميد الذي تناقلته العائلة الملكية في بريطانيا منذ عام 1841.

ووفقًا لموقع "today"، نشرت الصور الأولى من الحفل وضمت الحاضرين الملكيين في هذا الحفل الخاص الذي حضرته مجموعة صغيرة من العائلة والأصدقاء المقربين إلى الوالدين الأمير هاري وميجان.

وبدا "آرتشي" يوم السبت، مألوفًا للغاية خلال الحفل، رغم أن الجمهور شاهد القليل جدًا من صوره حتى الآن، ولكن السبب تشابهه مع أمه وأبيه، والذي يعتبر أكثر وضوحًا مع كل لمحة للطفل.

ونشرت صورة التعميد الرسمية التي قدمتها دوق ودوقة ساسكس والأمير هاري وميجان، وتظهر دوقة ساسكس في الصورة التي التقطت 6 يوليو بالمملكة المتحدة، مع ابنهما "آرتشي" في حديقة الورود وبالخلفية قلعة ويندسور.

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والفستان الذي ارتداه الطفل، صنع من دانتيل "Honiton" الفاخر مع بطانة من الساتان الأبيض، وارتدى الرداء نفسه أبناء عمومته الثلاثة "الأمير جورج - 5 سنوات، والأميرة شارلوت - 4 سنوات، والأمير لويس" عندما حملتهم والدتهم، كاثرين، دوقة كامبريدج.

وصنع هذا الثوب، عام 2004، كنسخة طبق الأصل من رداء التعميد الشهير لأفراد العائلة المالكة البريطانية الذين كانوا يستخدموه منذ أن قامت الملكة فيكتوريا بتعميد طفلها الأول في عام 1841.

وارتدى "هاري" الثوب الأصلي في عام 1984، وشاركت "آرتشي" بعض التفاصيل الأخرى الخاصة بالتعميد مع أبيها أيضًا، وكان تم تعميد هاري في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، وهو المكان نفسه الذي تزاوج فيه مع والدة آرتشي، ميجان ماركل، في مايو من العام الماضي، وقريب من منزل عائلته الجديد، وأقيم احتفال ابنه للأسباب نفسها، في كنيسة الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور.

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