دار "فندي" للأزياء تكرم كارل لاجرفيلد بحفل أسطوري في روما

أشادت دار الأزياء الإيطالية "فندي" بالمصمم كارل لاجرفيلد، الذي عرض أزياء مذهلة وسط أطلال روما القديمة المتهالكة، الخميس الماضي.

ووفقا لـ"CNN"، أرسلت دار الأزياء الإيطالية 54 تصميمًا جديدًا لعرضه على مدرج المعبد القديم في فينوس وروما، بواقع واحد لكل عام وكان المصمم الراحل يعمل في دار الأزياء نفسها، وشهد عرض الأزياء أيضًا بداية مشروع طموح لاستعادة الهيكل القديم، الذي بناه الإمبراطور هادريان قبل نحو 2000 عام، وتعهدت دار الأزياء "فندي" بتقديم 2.5 مليون يورو أي ما يعادل 2.8 مليون دولار لبدء المشروع.

وقامت المديرة الإبداعية الحالية لدار الأزياء سيلفيا فينتوري فيندي، حفيدة المؤسسين أديل وإدواردو فيندي بالتصفيق في نهاية العرض، وكان جرى عرض مجموعتها لموسم خريف / شتاء 2019-2020 ، والتي تحمل عنوان "فجر الرومانية"، هي الأولى في عصر دار الأزياء في فترة ما بعد لاغرفيلد.

وكانت فنتوريني فيندي صديقة ومتعاونة مع لاغرفيلد طوال فترة إدارته لدار الأزياء وانضمت إلى الشركة العائلية في عام 1994 وأمضت معظم وقتها في العمل كمديرة إبداعية للعلامة التجارية وملابس الرجال ولها الفضل في التصميم المميز لحقيبة "الرغيف الفرنسي" من فندي.

وكان من ضمن الحضور آنا وينتور، سوزان ساراندون، ويني هارلو وكاثرين زيتا جونز و600 ضيف آخر حضروا الحفل الذي اتسم بعزف الموسيقى للملحن الإيطالي كارتين بيربري، وعشاء خاص في الهواء الطلق بالموقع التاريخي، واعتبر المدرج الشهير في روما الذي يقع على بعد مسافة قصيرة من الحفل بمثابة خلفية مذهلة للعديد من صور المساء التي حرص على التقاطها الحضور.

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وخلال الحفل كرم سيرج برونشفايج الرئيس التنفيذي لدار فندي، المصمم الراحل لاجرفيلد، والذي قد انضم إلى دار فندي للأزياء في عام 1965، قائلاً إنه تحدث إلى المصمم الأسطوري قبل وفاته عن استضافة عرض أزياء في المعبد.

وكان مصمم الأزياء لاجرفيلد، توفي في فبراير الماضي عن عمر ناهز 85 عامًا، ويعتبر أحد أكثر الشخصيات نفوذًا في الموضة المعاصرة.

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