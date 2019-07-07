طريقة عمل خبز الزيتون من "نجلاء الشرشابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -
حضري خبز الزيتون بسهولة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
-المكونات:
3 كوب دقيق
نصف كوب زيتون أسود وأخضر مفروم
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ربع كوب زيت
ملعقة صغيرة سكر
رشة ملح
كوب لبن
شوفان
بذر كتان
بيضة وفانيليا للوجه
- طريقة التحضير:
يخلط الدقيق مع القليل من بذر الكتان والشوفان، بإضافة أيضا الخميرة والسكر، ثم الملح والزيتون واللبن.
يقلب الخليط حتى الحصول على نتيجة متجانسة، ثم يغطى ويترك للتخمر، بعدها يتم تشكل على هيئة أصابع وتغطى للتخمر مرة أخرى.
تدهن تلك الأصابع بخليط من البيض والفانيليا، ثم ترش بالشوفان وبذر الكتان، بعدها يتم وضعها في الفرن حتى تمام النضج.
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