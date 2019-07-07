"نَصَرها واتقتل".. سيدة تستعين بزوجها في مشاجرة فتنتهي بقتله

كالعادة، تتكرر الخلافات بين السيدات دون مراعاة لـ"جيرة" أو أي شيء آخر، والتي تنتهي غالبا بكوارث ووقوع جرائم تصل إلى سقوط إحداهن أو من أسرهن قتيلا.

"خناقة الستات" هنا في هذه الواقعة، بدأت صباح الجمعة، بين زوجة "محمد. ح" محاسب، وجارتها زوجة "أسامة. ك" عامل أحذية، في شبرا الخيمة، حيث اعتاد سكان المنطقة على وجود مشاحنات بين الزوجتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال والمشكلات اليومية العادية مثلها التي تحدث في أماكن مختلفة.

الزوجتان استعانتا بزوجيهما، لنجدتهما بعد أن احتدم الخلاف، وبدأت كل منهما في السباب للأخرى، وذلك بسبب قيام طفل إحداهما بضرب صغير الثانية، وعندما تدخل الزوجان، اشتعلت المشاجرة أكثر وأكثر فقتل أحدهما الآخر.

شهود عيان للواقعة، أشاروا إلى أن الزوجتين دائمتا الشجار، بسبب "مياه الغسيل، ونظافة السلالم، ومشاجرات الأطفال"، آخرها مشاجرة سابقة بسبب سكب المياه في الشارع أمام شقة واحدة منهما، وترك إحداهما القمامة أمام شقة الأخرى.

وتلقى العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا، من مستشفي ناصر العام، يفيد بوصول "محمد. ح" محاسب، السابق اتهامه في قضية "نصب"، مصاب بـ"جرح طعني في الصدر، وجرح قطعي في الساعد الأيسر"، وتوفي فور وصوله المستشفى، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وأُخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، ثم انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا، وبسؤال ابن عم المتوفى "كريم. ا. ح" عامل، اتهم صانع الأحذية بالتعدي على المجني عليه بالضرب، محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

وبالفحص والتحري، تبين للعميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، وجود خلافات سابقة بين زوجة المتوفى، وزوجة المتهم بسبب الجيرة، تجددت أمس الأول، الجمعة، حال تواجدهما أمام مسكنهما، وتطورت إلى مشاجره، وتدخل زوجيهما، تعدى خلالها أحدهما على الآخر، بسلاح أبيض (سكين) محدثا ما به من إصابات، وفرَّ هاربا.

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وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه آنفا، وأرشد عن السلاح المستخدم، وجرى التحفظ عليه.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 7306 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، لسنة 2019، للعرض على النيابة.

وأمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة أمس، بإشراف المستشار خالد الإتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس العامل المتهم، والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأدلى المتهم باعترافاته أمام النيابة، قائلا: "يوم أمس بدأت الواقعة بمشاجرة بين زوجتي، وزوجة القتيل، بسبب خلافات الجيرة، وهي ليست المشكلة الأولى بينهما، حيث سبق أن تشاجرتا عدة مرات، وهذه المرة، تدخلت أنا والقتيل، وحدثت بيننا مشادة، تطورت إلى مشاجرة، ولم أدرِ بنفسي بعد قيامه بسبي وشتمي أنا وزوجتي، إلا وأنا أغرز السكين في صدره".

وأضاف المتهم أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، مشيرا إلى أن المجني عليه سبه وزوجته، مما تسبب في ارتكابه للجريمة "في لحظة غضب وشيطان".

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