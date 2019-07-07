"فايزة" تطلب الخلع: "بخيل أوي.. وأخشى ألا أقيم حدود الله"

"بخيل أوي وعصبي جدا"، بتلك الكلمات تقدمت سيدة بدعوى قضائية لمحكمة الأسرة بأسيوط، تطلب فيها الخلع من زوجها بعد عام فقط من زواجهما، مبررة ذلك بأنها تخشى ألا تقيم حدود الله.

وقالت "فايزة ع س"، 27 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة، إنها تزوجت منذ قرابة عام، مشيرة إلى أن زواجهما جرى بطريقة تقليدية عن طريق صديق والدها.

وذكرت في الدعوى التي تقدمت بها، أنها اكتشفت العديد من الصفات السيئة في زوجها، متابعة: "بخيل جدا وعصبي، وده بيسبب مشاكل كثير بينا، ودائما أذهب لمنزل أسرتي".

وأكدت الزوجة في دعواها، أن هناك محاولات كثيرة للإصلاح بين الزوجين باءت بالفشل، مضيفة: "أصبحتُ أبغض الحياة مع زوجي لكثرة سبه وضربه لي، طلبت منه الطلاق فرفض، ما دفعني لرفع دعوى خلع".

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