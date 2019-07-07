"ماما بتبيع أعلام في الإشارة".. فتاة تروج لوالدتها: "اللي يشوفها يشتري"

"في واحدة ست في أكتوبر بتقف في إشارة المرور، شبهي كدة، هتلاقوها بتبيع أعلام مصر، أي حد يشوفها يشتري منها.. دي أمي يا جدعان".. كلمات كتبتها "نصرة محمد" 26 عاما، عبر منشور على حسابها على فيس بوك، والذي حمل اسم "سمكة محمد"، حَمَلَ في طياته مشاعر الفخر، والبنوة، إذ قررت الترويج لوالدتها، بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها البلاد.

كانت منصات "السوشيال ميديا" وجهتها الوحيدة للدعاية لوالدتها، حيث قررت كتابة تلك الكلمات مع انطلاق البطولة، حيث تفاعل معها العديد من رواد فيس بوك، متسائلين عن مكان والدتها، وشكروها لها حُسن تربيتها.

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"ماما بتبيع مناديل في الإشارة.. وأنا أصلا عايشة بعيد عنها".. بتلك الكلمات تحدثت "نصرة محمد"، صاحبة المنشور، عن والدتها، موضحة أنها اعتادت بيع المناديل في الإشارات، لتربية أولادها، والمساعدة في مصروفات المنزل، وأنها وجدت بطولة كأس الأمم الإفريقية فرصة لبيع أعلام المنتخب، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير.

وأضافت صاحبة المنشور، خلال حديثها لـ "هُن": "أنا أصلًا عايشة مع تيتا، لأن ماما متجوزة من زمان، وقاعدة بعيد عني، وعندها 5 أولاد غيري، لكن بطَّمن عليها يوميًا".

واستطردت: "أنا شغالة الصبح مشرفة "باص" وفي الإجازات بشتغل في مكتبة تصوير، ولأني بعيدة عنها، بأعتمد على التليفون أكلمها وأطَّمن عليها وأطمِّنها عليا".

وعن رد الفعل عقب تداول المنشور، أوضحت "نصرة": "مكنتش متخيلة إن هيحصل كل ده والناس تنشره، بس لسه مفيش ناس حد كتير راح اشترى، أتمنى إن ناس كتير تشوفها وتشتري منها".

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