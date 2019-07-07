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لم يكن يعلم أن ابتسامته قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، خلال وقوفه أمام لاعبي المنتخب خلال أدائهم النشيد الوطني على أرض ستاد القاهرة، ستنتهي بألم، بعد الخروج المخزي للفراعنة على يد الأولاد.
إلهام عُثمان، جدة الطفل "إبراهيم" من أصحاب متلازمة داون، الذي حضر أمس السبت، لتشجيع المنتخب الوطني، بالمُباراة، وجهت شكرها، عبر حسابها على فيس بوك، لمن ساهم في وجوده داخل الملعب: "شكرًا لكل من فرح قلب الروح البريئة، إبراهيم حفيدي، وأثلج صدر الجدة، ربنا يبارك فيكم ويفرح قلوبكم".
جدة الطفل، نشرت صورته مؤخرًا عبر حسابها: "حبيبي إبراهيم، حبيب قلبي، عاشق الكورة، وحضر مباريات روسيا، نفسه يحضر ماتشات المنتخب في الكان، ويدخل الملعب ماسك إيد واحد من لعيبة منتخبنا، هل من مجيب؟".
واستجابت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، برئاسة محمد فضل، لطلب جدة الطفل، بعدما أعلنت عن رغبته في دخول الملعب مع اللاعبين مصر.
تعبيرات وجه الصغير قبل انطلاق المباراة التي خسرتها مصر 0-1 وودعت البطولة، وحديثه مع بعض لاعبيه، كانت كفيلة باللاعبين أن يبذلوا من الجهد ما يزيد فرحة الصغير مع ملايين المصريين، ولكن جاءت النتيجة لتخيب آماله وتقتل حلم الشعل في الحصول على البطولة الثامنة في تاريخ مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر "قتلوا فرحته".. حلم إبراهيم يتبخر بأقدام لاعبي المنتخب بعد نجاح جدته في إسعاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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