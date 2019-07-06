"الحمد لله ابني اتجوز".. إطلالة نشوى مصطفى وابنتها بحفل زفاف نجلها

احتفلت الفنانة نشوى مصطفى، مساء أمس، بحفل زفاف نجلها "عبد الرحمن"، في إحدى الفنادق الكُبرى بالقاهرة.

وتألقت الفنانة وابنتها بفستانين تميزا بالرُّقي، من تصميم أيمن لحموني.

وظهرت نشوى مصطفى خلال الحفل، بفستان "منفوش" طويل، بأكمام، جاء باللون الـ"أوف وايت"، مُرصع بالفصوص اللامعة من الأعلى، والرِّيِش في نهايته.

وارتدت ابنتها "مريم" بفستان من الشيفون، "منفوش" أيضا، وله بطانة قصيرة من الداخل، باللون "السيلفر" الفاتح، جاء بتصميم الـ"أوف شولدر".

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كما نشرت الفنانة، صور لنجلها وعروسه، عبر حسابها على إنستجرام، مُعلقة: "قمرين دول ولا عينين.. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.. ابني ومراته.. ربنا يجعل أيامهم سعادة ويرزقهم الخير".

وأضافت: "الحمد لله رب العالمين ابنى اتجوز.. عقبالكم يارب.. وعقبال حبايبكم".

وأحيا حفل الزفاف، الفنان مصطفى قمر، الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه، كما أدَّى معه نجما مسرح مصر "علي ربيع، محمد عبد الرحمن"، بينما أدت نشوى مصطفى أغنية فكاهية لنجلها في بداية الحفل.

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