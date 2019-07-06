نصائح هامة لاختيار الملابس المناسبة قبل "الإنترفيو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

أهم ما في مقابلات العمل هو الانطباع الأول، والذي يحدد بنسبة كبيرة ما إذا كان سيتم قبولك أم لا، وهذا يشمل ما تبدو عليه ملابسك أثناء اللقاء.

ومن الضروري والمهم جدًا تحديد واختيار ملابسك بشكل لائق، وحتى تتمكن من ترك انطباع جيد لدى الشركة التي تقدم على عمل جديد بها، إليك هذه النصائح التي تتعلق باختيار الملابس.

- ضع خطة

على الرغم من إنه قد يبدو أن الأمر بسيطًا، إلا أن مستقبلك يستحق أن تضع خطة حتى لملابسك، لا تختار ملابسك في آخر لحظة إنما خطط لذلك.

- استخدام السوشيال ميديا

يمكنك البحث في وسائل التواصل الاجتماعي عن صور لموظفي الشركة ويفضل أن ترتدي مثلهم.

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- تجنب الألوان اللافتة للنظر

إن كان لديك شكوك بشأن الألوان التي سترتديها التزم بالألوان المحايدة كالأبيض والأسود والرمادي، والتي تدعم مظهرك المهني بشكل كبير.

- اختيار الحل الأوسط

من الممكن ارتداء قميص وبنطلون للرجال "سيمي فورمال" أو كاجوال، أو طقم ذو تصميم هادئ للسيدات.

- الملابس الكاجول

إذا كانت مقابلة العمل لصالح نادي أو مركز رياضي أو ما يشبه ذلك، يمكن ارتداء ملابس رياضية "سبورتيف" نهارًا أو "كاجوال شيك".