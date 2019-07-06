محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد سلطان: نجح أطباء فرنسيون في علاج طفلًا مصابًا بخلل الحركة العصبي الشبيه بمرض باركنسون "الشلل الرعاش"، باستخدام القهوة الإسبريسو. لمزيد من المعلومات عن مرض الطفل.. اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر يشبه "الشلل الرعاش".. القهوة تعالج طفلًا من "مرض نادر" حرمه من المشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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