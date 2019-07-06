تعرف على أنواع الأرضيات في المنزل.. وإليك مميزات وعيوب استخدامها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

تحقق الأرضيات حالة من الراحة داخل المنزل، باختلاف أشكالها وألوانها، فقد تكون بلاطات ملونة أو خشبية، كل منها يتسم ببعض العوامل الهامة يتم اختياره وفقا لها، مثل خصائص التصميم، ومدى قدرته على تدفئة الأرضية، إلى جانب الميول الخاصة لكل إنسان.

ويقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية مزايا وعيوب كل نوع من الأرضيات.

- السجاد

استطاع السجاد أن يحافظ على أهميته في استخدامه كغطاء لغرف المعيشة لعقود ممتدة، ليس لكونه مريحا مقارنة بأنواع الأرضيات الأخرى، ولكن أيضا لأنه قادر على عزل الحرارة والحد من تأثير الأصوات العالية، فضلا عن المزايا الأخرى والمتمثلة في سهولة تنظيفه، حيث يمكن استخدام المكنسة الكهربائية في ذلك، كما يمكن الاعتماد فقط على أسلوب "الكنس" التقليدي.

ومن أبرز مزاياه كذلك أنه يؤمن الأشخاص المصابين بالحساسية ضد غبار المنزل، وهو ما أكده أحد المتخصصين ويدعى ميشيل بومر، والذي يعمل بـ "DIY" أحد أكاديميات برلين، حيث قال إن قطع المنسوجات يمكنها أن تجذب جزيئات الغبار المتطايرة في الهواء، وهو ما يؤمن حياة المصابين بالحساسية، ولكن للحفاظ على صحة شديدي التأثر بالغبار، يمكن أيضا استخدام المكنسة الكهربائية أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، للتخلص من الغبار والأتربة، ويفضل أن تكون من نوع مزود بـ " HEPA " وهو فلتر تتلخص وظيفته بشدة جذب الأتربة.

-البلاط

يتسم بتاريخ طويل من الاستخادم بداية من العصر الروماني وحتى الآن، حيث اعتمدوا عليه كثيرا لكونه يسهم في تبريد الأرض، لذلك يُشعر الإنسان إذا ما سار فوق البلاط حافيا بالبرودة التي يحققها، إذا لم يوجد أعلاه وسائل للتدفئة، وعلى الرغم من ذلك لكنه يتميز ببعض الصفات الإضافية، حيث يقاوم الخدش كثيرا، فمن الأرضيات التي لا تتأثر سريعا باستخدام الأشياء الحادة، كما يتميز بسهولة التنظيف والتخلص من الأتربة والغبار، أشارت إلى ذلك أولريكه بيتورف الخبيرة الألمانية، حيث قالت إن الأرضيات المغطاة بالبلاط يمكن تنظيفها بسهولة، فهي ليست بحاجة سوى لقطعة من القماش المبللة بالماء، كما أنه أكثر أنواع الأرضيات التي تؤمن نفسها من الخدش.

- الباركيه

يتسم بكلفته العالية لاسيما المصنوعة من الأخشاب الصامتة "المطفية"، لكونها بحاجة إلى متخصصين أثناء عملية التركيب، للقيام بتجميع عناصرها التي يبلغ سمكها غالبا من 2 إلى 3 سم بصورة يدوية، ثم تثبيتها، على أن يتم التلميع للحصول على أرضيات نهائية، ولكن في حالة الاحتياج إلى استخدام بعض أجهزة التدفئة، لابد من الحصول على رأي الفنيين في ذلك الأمر لضمان سلامة الأرضيات، وفقا لـ "فلوريان زيلر"، التابع للاتحاد العام لتجار الأخشاب في ألمانيا.

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-اللامينيت

هي تشبه من حيث الشكل أرضيات الباركيه، ولكن في النهاية يعتمد الأمر على طريقة التركيب، وتتكون هذه الأرضيات من رقائق من خشب الديكور، ولكن الاختلاف يبدو في عملية اللصق فقط، حيث لا يستخدم في أرضيات اللامينيت مواد لاصقة، بل يتم وضعها بصورة عائمة، وتتلخص ميزاتها في كونها ذو تكلفة منخفضة إذا ما قورنت بأرضيات الباركيه، كما أنها سهلة التركيب فهي ليست بحاجة لجهد من أجل الحصول على أرضيات مميزة، وفي النهاية يمكن وضع هذا الأمر في الاعتبار، حيث لا يمكن إحداث أصوات احتكاك أثناء السير حفاظا عليها، وفقا لرأي ميشيل بومر.

-أرضيات الفلين

هي ميزة فريدة تلك التي تتسم بها هذا النوع من الأرضيات، فهي قادرة على عزل الصوت في غرفة المعيشة، وهو ما أكده الخبير الألماني فلوريان زيلر، كما قال إنها تقوم بامتصاص الرطوبة من الأرض، ولهذا العيب لا يفضل استخدامها في غرفة المعيشة، وفي المقابل تناسب أكثر أرضيات الحمام، وهي تتفق مع اللامينيت في كونها عائمة، ولكن هذا لا يعني أنها غير قابلة لذلك، بل يمكن لصقها بالفعل، ويفضل استعمالها بغرف الأطفال كبديلا لأرضيات السجاد لأنها أكثر نعومة.

تميزها ببعض السمات لا يعني أنها تخلو من العيوب، حيث تتأثر بالأحذية صاحبة الكعب العالي، كما أن الأثاث يمكن أن يترك أثرا سلبيا على سطح الفلين، بعكس ما يحدث مع أنواع الأرضيات الأخرى مثل الأخشاب، فهو مصنوع من المواد المرنة، وعلى الرغم من ذلك فهي تتسم بميزة هامة لا يمكن تجاهلها، وهي أنها تعود لطبيعتها بعد فترة من الضغط عليها.

-بلاط الفينيل الفاخر

تعرف باسم "LVT" وتتميز بألوانها المتعددة، وبرغم ذلك يمكن من خلال الطباعة أن يتم تصنيعها بحيث تشبه السيراميك والخشب من حيث الشكل.

يستخدم في تركيب هذا النوع من الأرضيات مادة حماية، كما يمكن تصنيعها بإضافة مادة "البولي فينيل كلورايد (PVC)"، وهي مادة بلاستيكية مقاومة للحرائق،

ويتضمن ميزة تعدد الطبقات، حيث يمكن تصنيعة بطبقات عدة، تركب كل منها أعلى الأخرى بمواد لاصقة.تنظف هذه الأرضيات فقط بقطعة من القماش المبلل، ويفضل استعمالها في غرف المعيشة لا أكثر.