صور.. حضور نسائي في المدرجات لتشجيع منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

متشبثات بأعلام المنتخب الوطني، ورسمنه أيضا على وجوههن، مرتديات "تيشيرتات" الفراعنة، جاهزات لتشجيعهم في المُباراة التي ستبدأ بين مصر وجنوب أفريقيا، في التاسعة مساء، في إطار دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

والتقطت عدسة "الوطن" صورا للحضور النسائي بالمدرجات، واللاتي تألقن بـ تيشيرتات المنتخب، كما ظهر بعضه تحملن الطبول، فضلًا عن وجود كبير للعائلات، والمجموعات منهمن، والأطفال الصغيرة الذين حرصوا على الحضور معهن.

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وحصد منتخب مصر الـ 9 نقاط كاملة من الثلاث في دور المجموعات بالبطولة.

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