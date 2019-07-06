"خناقة ستات" لعب العيال ومشاكل الجيرة تسفر عن مصرع زوج علي يد جاره

"خناقة ستات " بشبرا الخيمة تسفر عن مصرع محاسب علي يد جاره إثر تدخلهما لفض المشاجرة بين زوجتيهما بسبب خلافات الجيرة والاطفال فطعن المتهم المجني عليه بطعنات قاتلة في الصدر فلقي مصرعه في الحال.

الواقعة بدأت بشجار صباح الجمعة بين زوجة محمد ح محاسب وجارتها زوجة أسامة ك عامل احذية حيث إعتاد سكان المنطقة وجود مشاحنات وخناقات بين الزوجتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الاطفال والمشكلات اليومية العادية التي تحدث بين الجارات في مختلف المناطق لتستعين كل زوجة بزوجها لنجدتها بعد إن إحتدم الخلاف وبدات كل منهما السباب للاخري بسبب قيام طفل احد الزوجات بضرب طفل الزوجه الثانية وعندما تدخل الزوجين إشتعلت المشاجرة اكثر واكثر فقام المتهم بقتل المجني عليه.

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وروى شهود عيان أن الزوجتين دائمتا الشجار بسبب مياه الغسيل ونظافة السلالم ومشاجرات الاطفال وان المنطقة شهدت لهما مشاجرة سابقة بسبب سكب المياه في الشارع امام منازل بعضهما البعض وترك احدهما القمامة امام شقة الاخرى.

في سياق متصل أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة "اليوم" بإشراف المستشار خالد الاتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها بحبس الجار المتهم بقتل جاره وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليه عقب عرضها علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وادلي المتهم بإعترافاته امام النيابة قائلا يوم امس بدات الواقعة بمشاجرة بين زوجتي وزوجة القتيل بسبب خلافات الجيرة وهي ليست المشكلة الاولي بينهما حيث سبق ان تشاجرا عدة مرات قبل ذلك فتدخلت انا والقتيل ليحدث بيننا مشادة تطورت لمشاجرة لم ادري بنفسي بعد قيامه بسبي وشتمي انا وزوجني إلا وانني اغرز السكين في صدره ".

أضاف المتهم انه لم يكن يقصد قتل المجني عليه مشيرا ان المجني عليه سبه وزوجته مما تسبب في الحادث في لحظة غضب وشيطان.

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كان العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة قد تلقي بلاغا من مستشفي ناصر العام بوصول محمد. ح محاسب السابق إتهامه في قضية " نصب ".. مصاب ( جرح طعني بالصدر وجرح قطعي بالساعد الأيسر ) وتوفي فور وصوله المستشفى .. وتم التحفظ على الجثه تحت تصرف النيابه العامه.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية و المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا وبسؤال نجل عم المتوفي كريم . ح عامل إتهم أسامة. ك صانع أحذية بالتعدي على نجل عمه (المتوفا) بالضرب محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

بالفحص تبين للعميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، وجود خلافات سابقة بين زوجة المتوفي وزوجة المتهم بسبب الجيرة وامس "الجمعة" تجددت تلك الخلافات حال تواجدهما أمام مسكنهما تطورت لمشاجره قام علي أثرها المتهم بالتعدي علي المتوفي بالضرب بسلاح أبيض (سكين) محدثاً ما به من إصابات وفرا هارباً.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة علي النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم وجري التحفظ عليه.تحرر عن ذلك المحضر رقم 7306 ادارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.

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