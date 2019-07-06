مسابقة ملكة جمال مصر.. آخر موعد وشروط التقديم

أعلنت الدكتورة أمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر، أن آخر موعد للتقديم للمسابقة، هو يوم الثلاثاء، الموافق ٩ يوليو، مشيرة إلى أن الفائزة باللقب، ستمثل مصر في مسابقات دولية مختلفة.

ونوهت رئيسة المسابقة، عبر حسابها على إنستجرام، إلى بعض الشروط التي يجب توافرها في المُتقدمات للمسابقة، والتي جاءت على النحو التالي:

شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال مصر

- مصرية الهوية.

- الطول لا تقل عن 160 سم.

- الوزن مناسب مع الطول حسب المعايير الدولية.

- السن من 16-28 سنة.

- حاصلة على مؤهل عالٍ، أو طالبة في الجامعة أو في مدارس دولية.

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- تجيد اللغة الإنجليزية، ويفضل لغات أخرى.

- غير متزوجة، ولم يسبق لها الزواج.

- مثقفة، وذات شخصية اجتماعية.

- لديها استعداد للعمل في خدمة المجتمع والوطن.

- نشطة اجتماعيًا، وقامت بالعمل التطوعي.

- نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيفية التقديم لمسابقة ملكة جمال مصر

أوضحت الصفحة الرسمية للمسابقة، ضرورة إرسال بريد الكتروني على هذا الإيميل ([email protected]) مرفقا به بعض المعلومات وهي "السن، الطول، المؤهل أو الوظيفة، 3 صور شخصية للوجه، صورة بفستان، صورة أخرى للمتسابقة مرتدية جينز".

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