هنا الزاهد توجه رسالة لأحمد فهمي: "يوما ما ستلتقي بشخص يسير تجاهك"

بكلمات رومانسية وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة إلى خطيبها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها على موقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشرت "هنا" صورة جمعتهما بفهمي، وعلقت عليها: "يوما ما، ستلتقي بشخص يسير تجاهك قدما إضافيا لمجرد وضع ابتسامة على وجهك.. شخص أعماله تطابق كلماته، شخص يذكرك بقيمتك ويعتني بك".
وتابعت: " شخص سيتفهم مشاعرك وكذلك صمتك، شخص يضعك فوق كبريائه.. شخص يكون شاكرا لوجودك دائما.. لن يتركك، يرى عيوبك ولكنه لا يزال يحبك على أي حال".
وكان الفنان أحمد فهمي، أعلن عن اقتراب حفل زفافه على خطيبته هنا الزاهد، خلال لقاء في إحدى المقابلات التلفزيونية، مؤكدا أنه في نهاية فصل الصيف الحالي، إلّا أنه لم يذكر بالتحديد اليوم والتاريخ الذي سيقام فيه الحفل.
وشاركت هنا الزاهد أحمد فهمي، في مسلسل الواد سيد الشحات، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.
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