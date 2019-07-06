"دوناتس مع الأحفاد".. غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها الـ49

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من شاطئ البحر بإحدى الجُزر الساحلية، احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق، اليوم، بعيد ميلاها الـ 49، برفقة ابنتها وأحفادها.
شاركت "غادة" متابعيها، بصور عدة من الاحتفال عبر خاصية "الاستوري" خلال حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".
وأظهرت اللقطات حفيدات الفنانة، وهن يلعبن في عِدة مشاهد، فضلًا عن إرفاقها صور أطباق الحلوى، المُقدمة من ابنتها "روتانا"، دون أن ترفق بالصور تعليقات.
وكانت "غادة" شاركت متابعيها بصورة قديمة لها، مُعلقة "عيد ميلاد سعيد ليه".
يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني السابق، بمسلسل "حدوتة مُرة"، الذي عُرض على شاشتي "النهار"، و"القاهرة والناس".
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