على نغمات "بعيد عنك".. فيديو جديد لرانيا يوسف مع صديقتها شيماء عقيد

تحرص الفنانة رانيا يوسف من حين لآخر، على مشاركة متابعيها على موقع انستجرام، بمقاطع فيديو تجمعها بأصدقائها، أو تكشف عن تفاصيل من حياتها العائلية.

ونشرت "رانيا" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "تنستجرام"، مقطع فيديو يجمعها بصديقتها الفنانة شيماء عقيد، على ألحان أغنية "بعيد عنك" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وعلقت "رانيا" على الفيديو، قائلة: "مفيش أحسن من أغاني أم كلثوم، وقعده حلوة من صديقتي الفنانة شيماء عقيد".

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وحاز مقطع الفيديو أكثر من 40 ألف مشاهدة، وحظي بكثير من تعليقات المتابعين، مثل: "مفيش أحلى من الصحاب الجدعة" "صباح الروقان" "أحلى قعدة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، "كأنه أمبارح" الذي جرى عرضه في العام الماضي، وهو من بطولة الفنان أحمد وفيق.

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