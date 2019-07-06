رسالة نارية من إبراهيم سعيد لـ رانيا يوسف: "دول عيالك إللي خايفة عليهم من التحرش"

يبدو أن مشاجرة الفنانة رانيا يوسف ولاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، على موقع "تويتر" لن تنتهي بعد، وستشهد فصول كثيرة من "الإيفيهات" الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت رانيا يوسف ردت على إبراهيم سعيد، أمس، بتعليق قالت فيه "بلوك" حينما علق على أحدث إطلالاتها، ولكنه عاد ليعلق مجددا: "أحلى بلوك ده ولا إييه".

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"أنا بستحمى".. كواليس "بلوك" رانيا يوسف لـ إبراهيم سعيد

"سعيد" قرر، اليوم، التعليق مجددا على فيديو للفنانة رانيا يوسف، نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، تظهر فيه بصحبة كلابها معلقة عليه: "ميمي وبندق أولادي اللي بيستقبلوني أول ما برجع البيت بعد تعب يوم طويل"، ليعلق "سعيد" على الفيديو قائلًا: "هما دول يا مدام إللي خايفة عليهم من التحرش".

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